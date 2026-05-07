Un innovador roadshow achega os beneficios dos lácteos á poboación en 11 cidades

O roadshow dos lácteos realiza este ano un novo percorrido por 11 cidades no marco da iniciativa “Conta cos lácteos europeos” (2025-2028), impulsada pola Organización Interprofesional Láctea (InLac) con apoio da Unión Europea.
Trátase dun autobús en circuíto itinerante por toda España, vinilado para a ocasión polo prestixioso artista ilustrador Óscar Alonso (coñecido como @72kilos). A colaboración do artista conseguiu crear unha narrativa próxima con diferentes deseños e soportes. De feito, os materiais de divulgación empregados teñen mensaxes claras que animan ao consumidor para que aposte por lácteos europeos.
O propio Óscar Alonso inaugurou este mércores 6 de maio en Bilbao a actividade, asinando algunhas das súas creacións. “Para min é unha honra ofrecer a miña arte para promover a alimentación saudable e, en concreto, apoiar a un sector lácteo europeo moi comprometido co consumidor e co medio ambiente”, declarou.
O circuíto sorprende como un espazo moderno, cómodo e visualmente moi atractivo. No interior, os visitantes poden sentarse nas bancadas fronte a unha pantalla para visualizar un vídeo infográfico que explicará os valores sostibles de gandeiros e gandeiras, cooperativas e fabricantes, ligados ao medioambiente e ao desenvolvemento rural. Os cidadáns poden seguir as redes sociais de campaña e mesmo participar en “a ruleta láctea da sorte”, un xogo divertido que lles permitiu optar a diferentes premios directos. Este espectacular roadshow dos lácteos visitará tamén, este ano, Santander, Palencia, Oviedo, Santiago de Compostela, Vigo, Zamora, Ávila, Pamplona, Zaragoza e Barcelona.
“Concienciar ao consumidor pasa por demostrar que a sustentabilidade empeza no cotián: elixir lácteos de proximidade, minimizar o desperdicio e reutilizar son accións sinxelas cun impacto real”, subliñou o presidente de InLac, Javier Roza.
O roadshow europeo dos lácteos fará máis visible o traballo comprometido de gandeiros e gandeiras, as súas cooperativas e fabricantes coa sustentabilidade, animando á poboación para consumir 3 lácteos ao día e apoiar a produción europea, esencial para fortalecer a economía rural e loitar contra o despoboamento.
“O obxectivo é espertar conciencia sobre o papel activo que teñen os consumidores na sustentabilidade. Accións cotiás como elixir lácteos próximos, reducir o uso de plásticos ou apostar por formas de compra máis responsables poden marcar a diferenza”, destaca a directora xerente de InLac, Nuria Maria Arribas.