Un godello, Premio Alimentos de España 2024 ao mellor viño branco

“Guitián Fermentado en Barrica 2022” foi premiado na modalidade de viño branco nos Premios Alimentos de España aos Mellores Viños. Procede da Denominación de Orixe Valdeorras, e está elaborado por Adega A Tapada (Valdeorras, Ourense). O premio Alimentos de España contou por segunda vez no 2024 con cinco modalidades. A concesión destes galardóns foi outorgada por un xurado formado por persoas de recoñecido prestixio no sector vitivinícola, que elixiron os gañadores entre os mellores puntuados no concurso internacional Bacchus 2024 e que se presentaron á convocatoria ministerial.

“O viño galardoado é de entrada ampla e agradable, de paso sedoso con marcadas sensacións cítricas. É complexo e elegante, cun final longo e persistente, de cor amarela palliza, con reflexos dourados e ribete aceirado. Conta con moi boa intensidade aromática con predominio de froita branca e cítrica, así como notas doces, florais e herbáceas”, sinalou o xurado.

O resto de gañadores desta edición foron:

Modalidade Viño Tinto: “Pago de los Capellanes Un sueño en las alturas 2020”, pertencente á Denominación de Orixe Ribera del Duero, da adega Pago de los Capellanes, con sede en Pedrosa de Douro (Burgos).

Modalidade Viño Rosado: “Salgüero Rosado 2019”, pertencente á Denominación de Orixe Ribera del Duero, da adega Real Sitio de Ventosilla, situada en Gumiel del Mercado (Burgos).

Modalidade Viño Espumoso: “Codorniu Ars Collecta Blanc de Noirs Reserva 2019”, pertencente á Denominación de Orixe Cava, da sociedade Codorniu, de Sant Martí Sadurní d’Anoia (Barcelona).

Modalidade Viño de Licor: “Amontillado Anada 1975”, pertencente á Denominación de Orixe Xerez-Xérès-Sherry, de González Byass, de Jerez de la Frontera (Cádiz).