“Un exceso de almidón pode levar a que se utilice a totalidade para gañar masa corporal e non para producir leite”

O Dr. Luiz Ferraretto obtuvo a súa licenciatura en Ciencia Animal pola Universidade Estatal de São Paulo (Brasil). Inmediatamente despois incorporouse á Universidade de Wisconsin-Madison para realizar unhas prácticas, un máster e un doutoramento en Ciencias Lácteas, con especialización en nutrición láctea aplicada e calidade da forraxe.
Ferraretto incorporouse ao Instituto de Investigación Agrícola William H. Miner como investigador asociado postdoutoral e traballou como profesor adxunto de Nutrición Gandeira na Universidade de Florida. Actualmente, é profesor asociado e especialista en extensión de nutrición de ruminantes no Departamento de Ciencias Animais e Lácteas da Universidade de Wisconsin-Madison.
Na súa ponte no congreso da Asociación Nacional de Especialistas en Medicina Bovina de España (ANEMBE) falou sobre nutrición e manexo de gando leiteiro con especial atención á modulación da fermentación da ensilaxe para minimizar perdas e reducir a presenza de microorganismos indexables.
Os retos da ensilaxe
“A ensilaxe é un ingrediente fundamental na alimentación de bovinos de carne e de leite en case todo o mundo. Aínda que é un método máis que contrastado para a conservación de forraxes, os produtores enfróntanse a unha ampla variedade de desafíos á hora de producir, colleitar e almacenar a forraxe en condicións óptimas”, dixo o profesor.
Ditos desafíos, explicou Ferraretto, teñen que ver principalmente coa fermentación adecuada, as perdas de materia seca (MS) e a contaminación da ensilaxe con micotoxinas. Todo iso redunda noutra redución do valor nutritivo das forraxes no silo.
O manexo das ensilaxes é o principal reto ao que se enfróntanse os gandeiros de bovino en todo o mundo
“As perdas de MS e de nutrientes danse durante as fases de produción, fermentación e subministración da ensilaxe. É certo que algunhas perdas son inevitables, pero hai estudos onde se analizaron granxas nas que unha xestión deficiente incrementou as perdas de MS ata un 60 %. Iso é inasumible”, sinalou Ferraretto.
Esa xestión deficiente acaba traducíndose noutra menor eficiencia alimentaria, xa que cada unidade porcentual de MS perdida representa unha unidade porcentual de alimento que non pode transformarse en produtos cárnicos nin lácteos.
Ferraretto estimou que a perda de MS durante a produción e conservación de forraxes supón custos superiores a 1.000 millóns de dólares a nivel mundial. Incluso en ensilaxes correctamente xestionadas, as levaduras e os mofos que sobreviven á fermentación anaerobia poden proliferar rapidamente tras a apertura do silo, o que reduce a estabilidade aeróbica.
“O reconto de mofos na ensilaxe correlaciónase positivamente coas perdas de MS. Cando o silo alcanza un estado de anaerobiose, os microorganismos facultativos e meirande parte anaerobios proliferan e fermentan o substrato dispoñible, especialmente os azucres solubles.”
A incorrecta xestión das ensilaxes supón 1.000 millóns de dólares en perdas anuais para o sector
En condicións ideais, as bacterias ácido-lácticas fermentan estes azucres, producindo ácido láctico e ácido acético, o que provoca unha diminución do pH e permite alcanzar unha fase estable de fermentación da ensilaxe.
Pero en condicións non ideais -presenza de osíxeno, forraxes con elevada capacidade tampón ou escasa dispoñibilidade de substratos fermentables para as bacterias- outros microorganismos indesexables, como os clostridios, as enterobacterias e as levaduras, poden proliferar durante a fase inicial de fermentación da ensilaxe, o que incrementa as perdas.
Ferraretto indicou que, nesas circunstancias desfavorables, pode ser beneficioso para os gandeiros o uso de inoculantes bacterianos homofermentativos, que conteñen bacterias como por exemplo a Lactiplantibacillus plantarum.
“Outras bacterias como a Lacticaseibacillus casei, Enterococcus faecium e especies de Pediococcus meirande parte producen ácido láctico e demostraron mellorar a recuperación de MS e reducir eficazmente o pH da ensilaxe, ao tempo que promoven unha rápida acidificación que contribúe a reducir a fermentación clostridial.”
A inoculación controlada e calibrada de determinadas bacterias axuda a corrixir os parámetros de calidade e salubridade do silo
Uso de inoculantes bacterianos
A fermentación clostridial asóciase cunha redución do consumo de alimento e con problemas sanitarios nas vacas. Un posible inconveniente dos inoculantes bacterianos estaría na diminución da estabilidade aeróbica.
“A avaliación dos cambios que se producen tras a exposición ao osíxeno durante a subministración da ensilaxe resulta crucial para a preservación dos nutrientes e a hixiene da ensilaxe. Incluso en ensilaxes correctamente xestionadas, os levaduras e os mofos que sobreviven á fermentación anaerobia poden proliferar rapidamente tras a apertura do silo.”
Así, ademais do efecto directo derivado da perda da MS e dos nutrientes, a ensilaxe deteriorada ou os microorganismos responsables da súa deterioración poden ter outros efectos negativos sobre os ruminantes, como a diminución da palatabilidade, a redución do rendemento produtivo ou as alteracións do estado sanitario.
É necesario utilizar as ferramentas dispoñibles para reducir os efectos da exposición do silo ao osíxeno
Ferraretto considera que algúns destes efectos están relacionados coa proliferación na ensilaxe de microorganismos potencialmente patóxenos ou outros microorganismos indexables, incluída a produción de micotoxinas.
“Os inoculantes bacterianos heterofermentativos, que conteñen bacterias capaces de producir tanto ácido láctico como ácido acético, na meirande parte constitúen unha ferramenta eficaz para reducir as poboacións de levaduras e mofos e mellorar a estabilidade aeróbica da ensilaxe.”
Emprego do almidón
O profesor Ferraretto falou tamén sobre o papel do almidón como fonte de enerxía en vacas leiteiras. “O almidón é o principal carbohidrato de almacenamento dos cereais e constitúe un factor moi importante na formulación de dietas. Sen embargo, a súa xestión e manexo seguen sendo un tema de debate entre os nutricionistas especializados en produtos lácteos.”
As causas dese debate están nos resultados dispares obtidos con diferentes produtos que conterían almidón e técnicas de emprego. Unha disparidade que se manifesta, por exemplo, na rápida taxa de degradación ruminal e, en consecuencia, a alta dispoñibilidade de precursores enerxéticos como a glucosa.
O almidón é o carbohidrato máis importante na ración das vacas. Non pode aplicarse nin en exceso nin en defecto
“O almidón pode fermentarse rapidamente polos microorganismos do rume e converterse en ácidos graxos volátiles, con predominio do propionato. O propionato absórbese no torrente sanguíneo, transpórtase ao fígado e utilízase como precursor para a síntese da glucosa. Se non se dixire no rume, o almidón chega ao intestino delgado, onde a maior parte convértese directamente en glucosa pola acción da amilase pancreática.”
Por lo tanto, a pesar de que as vacas leiteiras non teñen necesidades de almidón establecidas, a suplementación con almidón afecta directamente ao achegamento de glucosa e, en consecuencia, ao rendemento lácteo das vacas leiteiras. As respostas das vacas á concentración de almidón na dieta van variando ao longo das distintas fases da lactación.
“En xeral, os resultados dos estudos que avalían os efectos da concentración e a dixestibilidade do almidón na dieta durante o inicio da lactación son inconsistentes. Unha diferenza inferior ao 10 % na concentración de almidón entre a dieta das vacas no período de preparto próximo e a das vacas recén paridas pode considerarse un bo punto de partida.”
Sin embargo, expuxo Ferraretto, hai que ser conscientes de que cando se subministran fontes de almidón altamente fermentables -como o millo de alta humidade- a vacas recén paridas, este enfoque pode resultar insuficiente. Nestes casos, recoméndase formular racións cunha baixa concentración de almidón na dieta, de arredor duns 21,5% da MS.
É necesario controlar, antes incluso da ensilaxe, a cantidade de almidón presente no millo
“Ademais, para os nutricionistas que opten por formular dietas con maior concentración de almidón, suxiro aplicar un incremento progresivo para minimizar a incidencia de acidose ruminal subaguda.”
Se ben a concentración e dixestibilidade do almidón inflúen positivamente na produción de vacas en pico e en metade de lactación, Ferraretto lembrou que unha concentración excesiva de almidón na dieta, así como unha dixestibilidade demasiado elevada, poden reducir o contido de graxa do leite, o pH ruminal e afectar negativamente á dixestibilidade da fibra.
Por ese motivo, o profesor recomenda formular as racións tendo en conta un equilibrio adecuado entre a concentración de almidón na dieta, a fibra fisicamente efectiva -ou unha combinación adecuada de FDN procedente de forraxes e do tamaño de partícula- e a dixestibilidade das fontes de almidón.
“Durante a fase final da lactación, un achegamento excesivo de almidón pode desprazar a partición enerxética cara á ganancia de peso corporal, incrementando a acumulación de graxa corporal. Polo tanto, pode resultar beneficioso recorrer a outras fontes enerxéticas. Porque a dixestibilidade do almidón varía segundo a materia prima, e un aumento de dita dixestibilidade pode traducirse noutra mellor utilización dos nutrientes e unha redución dos custos de alimentación.”
Un exceso de almidón pode levar a que se utilice a totalidade para gañar masa corporal e non para producir leite
Para aumentar a dixestibilidade do almidón poden empregarse diversas estratexias con ingredientes específicos. “Unha mellor comprensión dos factores que afectan á dispoñibilidade e a dixestión do almidón, en particular a nivel ruminal, pode permitir a formulación de racións máis eficientes e economicamente competitivas.”
Con todo, para comprender e mellorar a dixestión do almidón en vacas leiteiras, os especialistas en nutrición sempre deben coñecer determinados aspectos relacionados coas propiedades físicas e químicas do gran de millo.
“Hai varios factores que poden alterar a dixestibilidade do almidón do millo como o tamaño medio de partícula, a vitreosidade do endospermo, a humidade no momento da colleita e a duración do proceso de ensilaxe.”
Dado que a dixestibilidade total do almidón no tracto dixestivo pode variar (entre 70 e 100 % do almidón inxerido), Ferraretto aposta por realizar avaliacións na propia explotación, como a determinación de almidón fecal e o seguimento da dixestibilidade dos ingredientes utilizados na ración.
O gandeiro e o nutriólogo deben calibrar a cantidade de almidón presente na ración e os seus efectos económicos
“Aínda que nalgunhas zonas a redución do contido de almidón na dieta pode diminuír o custo por unidade de MS, o mellor é avaliar a marxe económica respecto ao custo da alimentación. A avaliación da dixestibilidade do almidón da dieta e dos alimentos ricos en almidón constitúe unha ferramenta práctica para optimizar a súa utilización.”