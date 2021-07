Un branco e un tinto galegos, os mellores viños de España nos Premios Baco

Dous viños galegos alzáronse coa máxima distinción como mellores viños de España nos Premios Baco, organizados pola Unión Española de Catadores, e cuxo resultado se fixo público esta semana.

En concreto, o viño Mónica Albor Tinto (Mencía, Sousón Caiño Tinto), amparado pola Denominación de Orixe Ribeiro, recibiu o Gran Baco de Ouro Premio Luís Hidalgo (viño con maior cualificación de todos os inscritos) converténdose así no Mellor Viño Tinto do concurso. Pola súa banda, o viño Ramón do Casar, tamén da DO. Ribeiro, obtivo o Gran Baco de Ouro e sitúano como o Mellor Viño Branco do concurso.

Destacan tamén os Grandes Bacos de Ouro conseguidos por “O ‘FILLO DÁ CONDESA 2020”, da adega Gil Family States S.L, na DO Rias Baixas e “QUINTA DÁ PEZA MENCÍA 2020”, da adega homónima da DO Valdeorras