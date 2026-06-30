Últimos días para presentar candidaturas ao Premio Juana de Vega de Intervencións na Paisaxe 2026

Este venres, 3 de xullo, remata o prazo para presentar candidaturas ao Premio Juana de Vega de Intervencións na Paisaxe 2026 na categoría “Patrimonio construído e a súa contorna”. A convocatoria busca recoñecer intervencións exemplares de recuperación e posta en valor do patrimonio construído e da súa contorna paisaxística realizadas en Galicia.
Poden concorrer ao premio intervencións privadas realizadas en Galicia e finalizadas entre os anos 2023 e 2025 que destaquen pola recuperación e posta en valor do patrimonio construído e da súa contorna. O galardón está dotado con 6.000 euros e o xurado poderá conceder ata dous accésits de 1.500 euros cada un.
As candidaturas poden presentarse por correo postal ou de forma presencial na sede da Fundación Juana de Vega, en San Pedro de Nós (Oleiros, A Coruña), en horario de 9:00 a 14:00h. As bases da convocatoria están dispoñibles na páxina web www.juanadevega.org na seguinte dirección: https://juanadevega.org/premios-paisaxe/premio-juana-de-vega-de-intervencions-na-paisaxe-2026
Composición do xurado
O xurado estará presidido polo arquitecto portugués Gonçalo Byrne, unha das figuras máis recoñecidas da arquitectura contemporánea da Península Ibérica. Xunto a el participarán profesionais de referencia dos ámbitos da arquitectura, o patrimonio e a cultura: Teresa Táboas Veleiro, doutora arquitecta e membro do Consello da Unión Internacional de Arquitectos; Covadonga Carrasco López, arquitecta en CREUSeCARRASCO; Concha Losada, presidenta do Museo do Pobo Galego; Jesús Sánchez García, catedrático de Historia da Arte da Universidade de Santiago de Compostela; Luciano González Alfaya, decano do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia; e Enrique Sáez Ponte, presidente da Fundación Juana de Vega. A secretaria será Inés Santé Rivera, directora da Área de Paisaxe e Territorio da Fundación Juana de Vega.
Na avaliación das candidaturas valorarase a calidade da intervención, a súa contribución á mellora da paisaxe, e a incorporación de criterios de sostibilidade, uso racional dos materiais, estratexias de proximidade e economía circular. Tamén se terá en conta a adecuación da intervención realizada aos usos previstos e a súa capacidade para converterse en referente de boas prácticas.
Máis de vinte anos recoñecendo o valor da paisaxe
Convocado por primeira vez en 2004, o Premio Juana de Vega de Intervencións na Paisaxe naceu co propósito de destacar actuacións exemplares que contribúan á protección, mellora e valorización da paisaxe galega. Cada unha das tres categorías actuais —“Intervencións privadas no patrimonio construído e a súa contorna”, “Edificacións e instalacións produtivas no medio rural” e “Intervencións en espazos exteriores”— convócanse cada tres anos de forma rotatoria.
A categoría “Intervencións privadas no patrimonio construído e a súa contorna” convócase este ano por cuarta vez. En 2023, o premio recaeu en Acouga Hotel Boutique (Celanova, Ourense), obra de MOL Arquitectura, mentres que o accésit foi para a rehabilitación da Adega Pedro Leivas (Riotorto, Lugo), de Manuel Eduardo López Vázquez e Belinda Yepes Jiménez (Kenda Urbanismo y Territorio).
En 2020, foi recoñecida a recuperación do núcleo rural da Míllara e os seus viñedos (Pantón, Lugo), promovida por Viñedos do Miño e os propietarios das distintas vivendas; os accésits corresponderon á posta en valor dos recursos paisaxísticos e arqueolóxicos do Castro de Doade e a súa contorna (Lalín, Pontevedra), impulsada pola Asociación de Amigos do Museo Casa do Patrón, e á rehabilitación da pensión para peregrinos Abeiro da Loba (Madelos, Sobrado dos Monxes, A Coruña), obra de Estévez e González Arquitectos. En 2017, o premio foi para a caracterización e posta en valor do Castro de Arxeriz (O Saviñao, Lugo), promovida pola Fundación Xosé Soto de Fión, e o accésit para a rehabilitación da antiga Casa Reitoral de Santa María de Olives (A Estrada, Pontevedra), realizada por RVR Arquitectos.