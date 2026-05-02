Últimos días para inscribirse nos XII Premios Galicia Alimentación

O Clúster Alimentario de Galicia encara os últimos días para recibir as solicitudes dos XII Premios Galicia Alimentación, unha cita coa que Clusaga busca premiar ao sector dos alimentos e bebidas e que terá lugar o 11 de xuño nunha gala enmarcada no Foro Galicia Alimentación. O mencionado prazo de candidaturas estará dispoñible ata o venres, 8 de maio, ás 14.00 horas, a través da páxina web de Clusaga.
Unha mesma entidade ou profesional pode presentar candidaturas a varios premios, sexan ou non da mesma categoría.
Poden optar aos Premios Galicia Alimentación 2026 persoas físicas, autónomos, micro, medianas e grandes empresas, que teñan sede social, centros produtivos u exerzan a súa actividade comercial ou transformadora en Galicia e institución galegas ou situadas fóra do territorio que desenvolvesen actividades en favor dos produtos alimentarios galegos.
Categorías
Os XII Premios Galicia Alimentación estarán divididos en dúas categorías. A primeira, ‘Alimentos e bebidas’, estará dedicada aos produtos en si. Estará integrada polos seguintes galardóns:
● Premio Galicia Alimentación ao Produto Innovador. Busca recoñecer aos produtos que destacan pola súa innovación, xa sexa en canto a ingredientes, formulacións, novos formatos de packaging intelixente/sostible, ou que despunten por poñer o foco na relación entre nutrición e saúde.
● Premio Galicia Alimentación ao Produto Excelente. Preténdese salientar a calidade diferenciada e o emprego de materias primas locais nos distintos produtos. Está dividido en tres subcategorías:
o Excelencia Atlántica: enfocado en produtos de mar e a súa transformación.
o Excelencia Terra: para galardoar artigos do sector agroalimentario (tanto da agricultura como da gandaría).
o Excelencia Líquida: dirixido especificamente a premiar bebidas con identidade e expresión do territorio.
Baixo o título “Iniciativas do Sector Alimentario”, a segunda categoría concentra os seguintes galardóns:
● Premio Galicia Alimentación á Proxección e Estratexia de Mercado. Premiarase o esforzo de empresas e organizacións do sector alimentación por acceder, desenvolver e consolidar a súa posición no mercado nacional e internacional. Neste sentido, valorarase o seu plan de márketing no posicionamento en novos nichos de mercado e a orientación ao consumidor, así como a implantación de campañas. Ademais, tamén se terá en conta a evolución continua e o dinamismo das exportacións na súa estratexia de internacionalización.
Nesta categoría terase en conta, ademais, o traballo desenvolvido por institucións situadas fóra e dentro de España en favor da promoción dos produtos alimentarios e bebidas galegas, actuando, así, como “embaixadores”.
● Premio Galicia Alimentación á Innovación. Dirixido a proxectos, institucións ou organizacións e empresas que destaquen polos seus proxectos de dixitalización (Fábrica 4.0) ou por ter implantado modelos de negocio disruptivos baseados no emprendemento.
● Premio Galicia Alimentación á Sustentabilidade. Recoñecerase as iniciativas aliñadas cos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible, economía circular e redución da pegada hídrica e/ou de carbono.
Bases da convocatoria: