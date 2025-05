Últimos días para apuntar animais para a poxa de gando frisón do día 7 de xuño no Páramo

O sábado 7 de xuño terá lugar no Páramo unha nova poxa de gando frisón selecto, organizada por Africor Lugo coa colaboración do Concello do Páramo. O prazo de inscrición de animais para participar na subasta remata este mércores 7 de maio, segundo informan desde Africor.

“Logo temos que realizar as probas sanitarias, que fan destas poxas un lugar ideal para ofertar os seus animas, para mercar e vender animais de alto valor xenético e leiteiro”, indican. Africor encargase de realizar as probas sanitarias, pelar e coidar os animais na feira.

O venres van buscar o animal á gandería de orixe e o sábado celébrase a poxa. Trala venda, hai tamén transporte gratuíto para as ganderías compradoras dentro da provincia de Lugo e 200 euros de axuda de Caixa Rural.

Africor encárgase de ir buscar os animais á gandería de orixe, realizar as probas sanitarias e preparalos para saíren a subasta

Ademais da do Páramo, celébranse outras tres subastas ao longo do ano na provincia de Lugo: a da Moexmu en Muimenta, a da Feira de San Isidro en Sarria e a de Friol. Desde a Asociación, encargada do Control Leiteiro e do Libro Xenealóxico da raza frisona, destacan que estas poxas son a mellor opción para comprar e vender animais entre ganderías.

Para realizar as inscricións do gando ou obter máis información pode chamarse ao teléfono 982 25 07 14 ou mandar un email a info@africorlugo.com.

Africor destaca que as poxas ofrecen as seguintes vantaxes para os vendedores:

Poxas publicitadas

Concentración de compradores

Publicidade para a gandería

Valorización do traballo de selección, presentación dos datos xenealóxicos

Animais lavados e pelados para potenciar a súa morfoloxía.

Para os compradores: