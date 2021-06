Ultímase a resolución das axudas de incorporación e plans de mellora do 2020

Medio Rural vén de ampliar o presuposto da convocatoria en 2,4 millóns de euros co obxectivo de aprobar todas as solicitudes que cumpren os requisitos. Proxecta facer a convocatoria do 2021 no segundo semestre

Vista xeral dunha granxa. / Arquivo.