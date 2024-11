Últimas medidas fiscais do Goberno de apoio aos gandeiros e agricultores

Esta semana producíronse novos avances no cumprimento do Acordo de 43 Medidas de apoio ao campo negociado e asinado por UPA o pasado mes de abril co Ministerio de Agricultura, ao que se adheriu tamén Unión de Uniones. Concretamente, a medida 34 do acordo é xa unha realidade -a falta de superar o trámite de Consulta Pública-, pola cal se adaptará o cómputo dos ingresos para a aplicación do límite máximo de tributación por estimación obxectiva do IRPF, revisando a estes efectos a consideración dos ingresos por compensación por IVE.

Na práctica, esta medida permitirá que máis agricultores e gandeiros poidan acollerse ao réxime de módulos, pois non excederán o límite de 250.000 euros de ingresos previamente establecido. A medida 34 do Acordo forma parte do grupo de medidas fiscais e financeiras deseñadas para aliviar os custos das explotacións agrícolas e gandeiras, que se dispararon especialmente a partir da guerra en Ucraína.

Á marxe desta medida, desde o pasado luns xa se poden solicitar préstamos de reafianzamiento que no caso dos novos agricultores non teñen límite inferior -75.000 euros para o resto de solicitantes-, ditos préstamos están deseñados para axilizar o acceso a préstamos a mozos con pouca capacidade de endebedamento, reducindo o risco e os custos dos créditos.

Tamén se aprobou o acordo para os préstamos ICO-SAECA-MAPA, dirixidos a novos agricultores e gandeiros e que contarán cunha bonificación do principal do 15%. Estes créditos poderanse comezar a solicitar no prazo dun mes.

Medra o límite das axudas de minimis

A medida 39 do Acordo tamén é xa unha realidade. Esta semana publicouse no BOE o Real Decreto 1139/2024, de 11 de novembro, que incrementa o límite máximo das axudas de minimis no sector agrícola e pesqueiro. Estas axudas, que poden ter a forma de subvencións, préstamos ou deducións de intereses dos préstamos bancarios, son moi necesarias para afrontar as diversas crises que afectan a moi diferentes sectores. Que medre o seu límite significa que os agricultores e gandeiros poderán dispor dun maior apoio público.

Desde a Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos cualificaron de “satisfactorio” que organizacións agrarias como ASAJA, que leva meses criticando o contido do Acordo asinado por UPA con Agricultura, agora aplaudan as súas medidas. “Por fin vanse dando conta de que este acordo é beneficioso para o campo”, sinalaron. “Aínda que é bo e necesario ter memoria e recoñecer a autoría dos logros”.

Das 43 medidas acordadas por UPA co Ministerio de Agricultura, a 15 de novembro hai 20 completadas, 14 avanzadas e 9 en curso. A organización traballa co obxectivo de que o acordo estea cumprido ao 100% a 31 de decembro deste ano.