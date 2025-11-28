Inicio / Leite / Últimas cotizacións do leite e dos produtos lácteos nos mercados internacionais



Últimas cotizacións do leite e dos produtos lácteos nos mercados internacionais

O Observatorio do Mercado Lácteo da Unión Europea publicou este xoves as cotizacións desta última semana de novembro dos produtos lácteos, destacando a continuidade da tendencia á baixa, algo que de momento non se está a trasladar ao leite en orixe no caso de España. 

En concreto, no territorio da UE as cotizacións desta cuarta semana de novembro para os produtos lácteos son as seguintes:

-Manteiga: 545 €/100 kg, -2,6 % nas últimas catro semanas
-Leite desnatado en po (SMP) 212 €/100 kg, -1,3 % ,,
-Leite enteiro en po (WMP): 338 €/100 kg, -2,8 % ,,
-Queixo cheddar: 435 € /100 kg -0,8% nas últimas catro semanas

O prezo do leite spot en Italia  baixa ata os 0,43,3 euros o litro.

Captura de pantalla 2025-11-28 104628 Captura de pantalla 2025-11-28 104650 Captura de pantalla 2025-11-28 104728

Por último, o informe do Observatorio do Sector Lácteo da Unión Europea avanza que os costes de alimentación para as ganderías de vacún de leite incrementáronse de media nun 1,6% nesta cuarta semana de novembro en relación a hai un mes e os de enerxía subiron un 3,8%.

Descarga aquí o informe completo do Observatorio do Mercado Lácteo da Unión Europea

