Últimas cotizacións dos produtos lácteos nos mercados internacionais

O Observatorio do Mercado Lácteo da Unión Europea publicou este mércores as cotizacións da última semana de marzo dos produtos lácteos, destacando a recuperación dos prezos do leite en po desnatado. En canto ao leite en orixe, a media das cotizacións en xaneiro en Europa foi de 0,452 euros o litro.
En concreto, no territorio da UE as cotizacións desta cuarta semana de marzo para os produtos lácteos son as seguintes:
-Manteiga: 435 €/100 kg, +0,4 % nas últimas catro semanas
-Leite desnatado en po (SMP) 259 €/100 kg, +4,4 % ,,
-Leite enteiro en po (WMP): 340 €/100 kg, +1,4 % ,,
-Queixo cheddar: 330 € /100 kg +0,6 % nas últimas catro semanas
O prezo do leite spot en Italia pecha marzo cunha lixeira subida ata os 0,218 euros o litro.
En Estados Unidos e Oceanía (Australia e Nova Zelandia) as últimas
cotizacións están a ser tamén á alza, especialmente nos prezos do leite en po desnatado:
Suben nun 23,1% os custos da enerxía
Por último, o informe do Observatorio do Sector Lácteo da Unión Europea avanza que os costes de alimentación para as ganderías de vacún de leite subiron de media nun 3 % nesta cuarta semana de marzo en relación a hai un mes e os de enerxía disparáronse nun 23,1 % debido ao conflicto de Estados Unidos e Israel con Irán.
