Últimas cotizacións dos produtos lácteos nos mercados internacionais

O Observatorio do Mercado Lácteo da Unión Europea publicou este mércores as cotizacións desta terceira semana de marzo dos produtos lácteos, destacando a recuperación dos prezos da manteiga e do leite en po, unha alza iniciada en febreiro tras varios meses de continuos descensos. Preocupa o importante incremento das entregas de leite tanto na UE como en Estados Unidos ou Nova Zelandia así como contexto de inestabilidade xeopolítica que pode penalizar as exportacións europeas de queixo ou de leite en pó aos países do Golfo Pérsico.
En concreto, as entregas de leite en xaneiro na UE incrementáronse nun 4,5%; mentres que en Estados Unidos subiron nun 3,2% e en Nova Zelandia nun 2%.
Por outra parte, no territorio da UE as cotizacións desta terceira semana de marzo para os produtos lácteos son as seguintes:
-Manteiga: 434 €/100 kg, +2,6 % nas últimas catro semanas
-Leite desnatado en po (SMP) 253 €/100 kg, +7,3 % ,,
-Leite enteiro en po (WMP): 344 €/100 kg, +6,9 % ,,
-Queixo cheddar: 330 € /100 kg -0,3 % nas últimas catro semanas
En Estados Unidos e Oceanía (Australia e Nova Zelandia) as últimas cotizacións están a ser tamén á alza, aínda que o prezo medio do leite é notablemente inferior ao da Unión Europea:
En canto ás últimas cotizacións do Global Dairy Trade (GDT), a principal subasta internacional de lácteos, operada pola cooperativa neozelandesa Fonterra, concluíu a súa poxa desta semana cunha suba dos produtos lácteos do 0,1 %. Así, houbo unha baixada do -4 % no leite en po enteiro, o desnatado revalorizouse un 5,2 % respecto á última poxa; a cotización da manteiga baixou un 0,9 %, mentres que a cotización do queixo remontou nun 01%.
Suben nun 27,7% os custos da enerxía
Por último, o informe do Observatorio do Sector Lácteo da Unión Europea avanza que os costes de alimentación para as ganderías de vacún de leite subiron de media nun 4,5 % nesta terceira semana de marzo en relación a hai un mes e os de enerxía disparáronse nun 27,7 % debido ao conflicto de Estados Unidos e Israel con Irán.