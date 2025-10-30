Últimas cotizacións dos produtos lácteos nos mercados internacionais

O Observatorio do Mercado Lácteo da Unión Europea publicou este mércores as cotizacións desta última semana de outubro dos produtos lácteos, destacando a continuidade da tendencia á baixa. O prezo do leite spot en Italia baixa lixeiramente ata os 0,51 euros o litro.
En concreto, no territorio da UE as cotizacións desta cuarta semana de outubr para os produtos lácteos son as seguintes:
-Manteiga: 574 €/100 kg, -3,5 % nas últimas catro semanas
-Leite desnatado en po (SMP) 216 €/100 kg, -2,6 % ,,
-Leite enteiro en po (WMP): 3568 €/100 kg, -5,0 % ,,
-Queixo cheddar: 439 € /100 kg -0,9% nas últimas catro semanas
Descarga aquí o informe completo do Observatorio do Sector Lácteo da Unión Europea