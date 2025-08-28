O Observatorio do Mercado Lácteo da Unión Europea publicou este mércores as últimas cotizacións dos produtos lácteos nos mercados internacionais.
En concreto, no territorio da UE as cotizacións desta última semana de agosto para os produtos lácteos son as seguintes:
-Manteiga: 711 €/100 kg, -0,8 % nas últimas catro semanas.
-Leite desnatado en po (SMP) 241 €/100 kg, +0,5 % ,,
-Leite enteiro en po (WMP): 424 €/100 kg, – 0,1 % ,,
-Queixo cheddar: 455 € /100 kg -0,04% nas últimas catro semanas
Polo demáis, o prezo do leite spot en Italia subiu lixeiramente ata os 0,593 euros o litro.
En canto á situación dos principais países exportadores de lácteos, Estados Unidos é máis competitivo nos prezos da manteiga e do queixo, mentres que Nova Zelanda éo no leite en po enteiro e a Unión Europa no desnatado.