Últimas cotizacións dos produtos lácteos nos mercados internacionais

O Observatorio do Mercado Lácteo da Unión Europea publicou este mércores as últimas cotizacións dos produtos lácteos nos mercados internacionais.

Captura de pantalla 2025-08-14 141546

En concreto, no territorio da UE as cotizacións desta segunda semana de agosto para os produtos lácteos son as seguintes:

-Manteiga: 712 €/100 kg, -1,9 % nas últimas catro semanas.
-Leite desnatado en po (SMP) 238 €/100 kg, -0,3 % ,,
-Leite enteiro en po (WMP): 424 €/100 kg, – 1,0 % ,,
-Queixo cheddar: 453 € /100 kg -1,5% nas últimas catro semanas

En canto á situación dos principais países exportadores de lácteos, Estados Unidos é máis competitivo nos prezos da manteiga e do queixo, mentres que Nova Zelanda éo no leite en po enteiro e desnatado.

Captura de pantalla 2025-08-14 141626

Descarga aquí o informe completo do Observatorio do Sector Lácteo da Unión Europea

