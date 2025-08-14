O Observatorio do Mercado Lácteo da Unión Europea publicou este mércores as últimas cotizacións dos produtos lácteos nos mercados internacionais.
En concreto, no territorio da UE as cotizacións desta segunda semana de agosto para os produtos lácteos son as seguintes:
-Manteiga: 712 €/100 kg, -1,9 % nas últimas catro semanas.
-Leite desnatado en po (SMP) 238 €/100 kg, -0,3 % ,,
-Leite enteiro en po (WMP): 424 €/100 kg, – 1,0 % ,,
-Queixo cheddar: 453 € /100 kg -1,5% nas últimas catro semanas
En canto á situación dos principais países exportadores de lácteos, Estados Unidos é máis competitivo nos prezos da manteiga e do queixo, mentres que Nova Zelanda éo no leite en po enteiro e desnatado.