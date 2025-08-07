O Observatorio do Mercado Lácteo da Unión Europea publicou este mércores as últimas cotizacións dos produtos lácteos nos mercados internacionais. O prezo do leite spot en Italia baixou esta semana ata os 0,598 euros o litro, aínda que se mantén en niveis altos. O prezo medio na Unión Europea quedou en xuño nos 0,532 euros o litro, un 15% máis que hai un ano.
En concreto, no territorio da UE as cotizacións desta primeira semana de agosto para os produtos lácteos son as seguintes:
-Manteiga: 712 €/100 kg, -2,8 % nas últimas catro semanas.
-Leite desnatado en po (SMP) 240 €/100 kg, +0,5 % ,,
-Leite enteiro en po (WMP): 425 €/100 kg, – 1,0 % ,,
-Queixo cheddar: 462 € /100 kg +0,2% nas últimas catro semanas
En canto á situación dos principais países exportadores de lácteos, Estados Unidos é máis competitivo nos prezos da manteiga e do queixo, mentres que Nova Zelanda éo no leite en po enteiro e desnatado.
Poxa de Fonterra
Por último, a poxa desta semana da cooperativa neozelandesa Fonterra rematou cunha suba do 0,7 %. En concreto, subiu a cotización do leite en po enteiro -o seu principal produto de exportación- nun 2, 1 %, mentres que se rexistraron baixadas no caso do queixo (-0,6%), así como na manteiga (-3,8%) .
Descarga aquí o informe completo do Observatorio do Sector Lácteo da Unión Europea