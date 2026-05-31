Últimas cotizacións dos produtos lácteos nos mercados internacionais

O Observatorio do Mercado Lácteo da Unión Europea publicou as cotizacións desta última semana de maio dos produtos lácteos, destacando a caída dos prezos da manteiga e do leite en po enteiro, así como a suba do desnatado.
O importante incremento das entregas de leite non axuda a unha recuperación das cotizacións: No primeiro trimestre do ano a produción de leite na Unión Europea incrementouse nun 4,4%; e en marzo a suba da produción medrou nun 9,8% en Nova Zelanda e nun 2,3% en Estados Unidos.
En concreto, no territorio da UE as cotizacións desta cuarta semana de maio para os produtos lácteos son as seguintes:
-Manteiga: 394 €/100 kg, -1,5 % nas últimas catro semanas
-Leite desnatado en po (SMP) 279 €/100 kg, +2,2 % ,,
-Leite enteiro en po (WMP): 334 €/100 kg, -0,1 % ,,
-Queixo cheddar: 314 € /100 kg -0,4 % nas últimas catro semanas
O prezo do leite spot en Italia sube ata os 0,353 euros o litro.
En Estados Unidos e Oceanía (Australia e Nova Zelandia) as últimas cotizacións son as seguintes:
Por último, o informe do Observatorio do Sector Lácteo da Unión Europea avanza que os costes de alimentación para as ganderías de vacún de leite subiron de media nun 3 % nesta segunda semana de maio en relación a hai un mes e os de enerxía baixaron nun -2.4 %.