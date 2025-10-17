Inicio / Leite / Últimas cotizacións da manteiga, queixo e leite en pó nos mercados internacionais: Baixada xeneralizada



Últimas cotizacións da manteiga, queixo e leite en pó nos mercados internacionais: Baixada xeneralizada

Ir a los comentarios

O Observatorio do Mercado Lácteo da Unión Europea publicou este mércores as últimas cotizacións dos produtos lácteos, destacando a baixada xeralizada, con maior intensidade no caso da manteiga. O prezo do leite spot en Italia mantense sen cambios nos 0,515 euros o litro.

Captura de pantalla 2025-10-17 092630

O prezo medio na Unión Europea quedou en agosto nos 0,532 euros o litro, un 0,7% máis que en xullo e un 12% máis se se compara co de agosto de 2024. O Observatorio do Sector Lácteo da UE estimA que o prezo medio en setembro subirá un 0,6% e quedará de media nos 0,536 no conxunto da UE. Unha cotización que se mantén moi por riba dos outros dous principais exportadores de produtos lácteos a nivel internacional: En agosto o prezo do leite en orixe baixou en Nova Zelandia un 1,3% e quedou nos 0,385 euros o litro mentres que en Estados Unidos caeu un 0,3% e quedou nos 0,374 euros o litro.

As entregas de leite entre xaneiro e xullo caeron na Unión Europea nun 0,4% en relación ao mesmo período do 2024, mentres que en Nova Zelandia incrementáronse nun 6,5% e en Estados Unidos nun 1,4%.

Captura de pantalla 2025-10-17 092600

En canto ás cotizacións na Unión Europa nesta segunda semana de outubro para os produtos lácteos son as seguintes:

-Manteiga: 582 €/100 kg, -6,1 % nas últimas catro semanas
-Leite desnatado en po (SMP) 221 €/100 kg, -2,5 % ,,
-Leite enteiro en po (WMP): 371 €/100 kg, – 5,5 % ,,
-Queixo cheddar: 444 € /100 kg -0,4% nas últimas catro semanas

Polo que respecta á situación dos principais países exportadores de lácteos, Estados Unidos é máis competitivo nos prezos da manteiga, do queixo e do leite en po desnatado, mentres que Nova Zelanda éo no leite en po enteiro.

Captura de pantalla 2025-10-17 092614

Por último, destacar que na Unión Europea os custos de enerxía para as ganderías de vacún de leite caeron nesta segunda semana de outubro nun 0,3% e os da alimentación nun 0.6%.

Descarga aquí o informe completo do Observatorio do Sector Lácteo da Unión Europea

Publicacións relacionadas

Novas de empresa

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

Solicitamos o seu permiso para obter datos estadísticos da súa navegación nesta esta web, en cumprimiento do Real Decreto-ley 13/2012. Si continúa navegando consideramos que acepta o uso das cookies. OK | Máis información