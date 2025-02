Últimas cotizacións da manteiga, queixo e leite en pó nos mercados internacionais

O Observatorio do Mercado Lácteo da Unión Europea publicou este mércores as últimas cotizacións dos produtos lácteos, destacando a baixada no prezo da manteiga e do leite en po enteiro e o forte repunte do queixo. O prezo do leite spot en Italia tamén cae ata os 0,57 euros o litro.

En concreto, no territorio da UE as cotizacións desta terceira semana de febreiro para os produtos lácteos son as seguintes:

-Manteiga: 718 €/100 kg, -2,5 % nas últimas catro semanas, aínda que segue en máximos históricos

-Leite desnatado en po (SMP) 255 €/100 kg, +0,4 % ,,

-Leite enteiro en po (WMP): 434 €/100 kg, – 037 % ,,

-Queixo cheddar: 499 € /100 kg +2% nas últimas catro semanas

En canto á situación dos principais países exportadores de lácteos, Estados Unidos é máis competitivo nos prezos da manteiga e do queixo, mentres que Nova Zelanda éo no leite en po enteiro e a Unión Europea no leite en po desnatado.

Poxa de Fonterra

Por último, a poxa desta semana da cooperativa neozelandesa Fonterra rematou cunha baixada do 0,6 %. En concreto, caeu a cotización do leite en po enteiro -o seu principal produto de exportación- nun 0, 2 % e nun 3,4% no caso do queixo, mentres que a manteiga se revalorizou nun 2,2%.