Ucoga mantén o seu crecemento e consolídase como referencia en seguros agro e transporte

Ucoga, a recoñecida empresa de seguros, especializada no sector agroalimentario e de transportes, celebrou o pasado venres a súa convención anual en Santiago de Compostela, baixo o lema “Crer, Crecer”. O evento, que reuniu a colaboradores, empregados, compañías de seguros, accionistas e outras personalidades da contorna Ucoga, serviu como plataforma para destacar os logros do último ano e presentar as súas iniciativas para o 2024.

O director xeral de Ucoga, Iván Novo, abriu a xornada destacando o continuo crecemento da empresa, que mantivo unha sólida traxectoria de expansión desde a súa fundación hai 11 anos. En 2023, a empresa volveu crecer en clientes (+ 3.000) e pólizas subscritas (+ 4.000). E no que vai de 2024, os números manteñen a mesma tendencia de crecemento.

Máis dun 40% do volume de negocio de Ucoga corresponde ao sector agro, un 30% a transporte, un 20% a empresas e un 8% a clientes particulares. O núcleo principal de clientes de Ucoga sitúase en Galicia e na Cornixa Cantábrica, pero a empresa ten clientes distribuídos por toda España, onde está a crecer a través da contratación en liña.

Para 2024, Ucoga proxecta reforzar a súa rede de oficinas en Galicia con tres novas aperturas, a sumar ás actuais oficinas en Santiago, Vigo, Chantada, Santa Comba e Asturias.

Novo anunciou tamén na convención a próxima adquisición dunha correduría de seguros de Touro, cuxa firma oficial realizarase en setembro, e a creación do novo Departamento de People & Talent. “Resultados extraordinarios dunha empresa extraordinaria con persoas extraordinarias,” afirmou Novo, encapsulando o espírito da compañía.

A continuación, Mariña Fernández, directora de Marketing de Ucoga, ofreceu unha explicación sobre a importancia da marca e as estratexias implementadas no último ano. Detalláronse as iniciativas levadas a cabo en termos de visitas web, campañas en redes sociais e outras accións tanto en liña como offline, así como as actividades de Responsabilidade Social Corporativa (RSC) emprendidas pola empresa.

Premios Peregrino

A directora de Operacións, Lucía Méndez, presentou o innovador Barómetro de Ucoga e os primeiros Premios Peregrino, que recoñecen a excelencia na colaboración con Ucoga. Méndez explicou a operativa e o sistema de votación, que involucrou a empregados e colaboradores. Nesta edición inaugural, Allianz, Reale e Generali foron galardoadas cos premios Peregrino Ouro, Prata e Bronce, respectivamente.

No marco destes recoñecementos, Cristina López, de Allianz, recibiu o Premio á Profesionalidade, mentres que a compañía Mapfre foi distinguida co Premio Solidariedade, en recoñecemento ao seu compromiso e contribucións destacadas.

Sobre Ucoga

Ucoga é a correduría de seguros líder en Galicia. Especialistas en seguros para o sector agroalimentario e de transportes.

Ucoga nace en xaneiro do 2013 para consolidarse como un referente no sector de seguros en Galicia, como consecuencia da inquietude de diferentes Cooperativas agroalimentarias por cubrir as súas necesidades aseguradoras cun servizo personalizado de calidade, profesional e a prezos competitivos.

Na actualidade conta con 6 puntos de atención ao público, e continúa co seu crecemento seguindo o seu plan de expansión.