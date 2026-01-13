Ucoga conta con nova oficina en Santiago de Compostela

Ucoga abre unha nova oficina no parque comercial de Costa Vella, en Santiago de Compostela, un fito co que a compañía non so estrea novas instalacións, senón que dá tamén a benvida ao 2026 marcando o inicio dunha nova etapa na súa traxectoria. Coa nova sede reforza a súa capacidade para atender a clientes e provedores e continúa ofrecendo un servizo especializado e de máxima calidade.
O novo espazo permite dar resposta aos problemas de capacidade existentes ata o de agora, incorporando solucións innovadoras en deseño, construción, e tecnoloxía, con mobiliario moderno e sistemas informáticos de última xeración. Todo elo tradúcese nunha maior comodidade para o equipo humano e un entorno de traballo adaptado aos retos actuais e futuros do sector asegurador.
Segundo indica o director xeral, Iván Novo, “comezar o ano estreando oficina simboliza perfectamente o momento que vive Ucoga: unha etapa de consolidación, ambición e crecemento, cun proxecto pensado para as persoas e para seguir mellorando o servizo que ofrecemos”.
No encontro estiveron presentes o presidente de UCOGA, Jesús Bardelás, así como Juan Gallastegui, secretario do Consello de Administración. Durante a súa intervención, Bardelás quixo pór en valor a importante labor que realizan todas as persoas que forman parte da correduría e destacou especialmente a iniciativa e o impulso de Iván Novo por seguir buscando sempre un paso máis no crecemento e a evolución da compañía.