Inicio / Portada arriba dereita / Túnel do viño tinto da provincia de Lugo

Túnel do viño tinto da provincia de Lugo

A cita será o 12 de decembro no Pazo de San Marcos e busca achegar ao público a riqueza, diversidade e personalidade dos tintos da provincia

Publicidade
Campo Galego
Ir a los comentarios
Túnel do viño tinto da provincia de Lugo

A Federación Rural Galega (FRUGA), en colaboración coa Área de Medio Rural da Deputación de Lugo, organiza un túnel dedicado en exclusiva aos viños tintos da provincia de Lugo, unha iniciativa destinada a achegar ao público a riqueza, diversidade e personalidade dos tintos da provincia.

O evento será o 12 de decembro e desenvolverase na sala de exposicións do Pazo de San Marcos, un espazo que acollerá unha coidada selección de máis dunha ducia de viños procedentes tanto da IXP Terras do Navia como da Denominación de Orixe Ribeira Sacra. A sesión será guiada polo enólogo Roberto Regal e polo sumiller Martiño Santos, que acompañarán ás persoas asistentes nun percorrido polas distintas expresións do viño tinto elaborado na provincia, explicando particularidades de solo, clima, variedades e estilos de elaboración.

Con esta actividade, FRUGA-AGV inicia unha campaña específica centrada en poñer en valor os tintos galegos, destacando tanto a súa calidade como a súa singularidade. A entidade subliña ademais o potencial de futuro deste sector, que, co apoio necesario, pode fortalecer o seu papel no conxunto da viticultura galega e ampliar o seu recoñecemento tanto dentro como fóra do País. Trátase, en definitiva, dunha proposta pensada para reforzar a visibilidade dos nosos viños, apoiar ás adegas do territorio e impulsar un maior coñecemento e aprecio polo traballo que hai detrás de cada botella.

tunel vinho tinto lugo

Publicacións relacionadas

Novas de empresa

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

Solicitamos o seu permiso para obter datos estadísticos da súa navegación nesta esta web, en cumprimiento do Real Decreto-ley 13/2012. Si continúa navegando consideramos que acepta o uso das cookies. OK | Máis información