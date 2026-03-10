Trico: O repelente biolóxico para frear os ataques de corzos en viñas e plantacións forestais

TRICO é un repelente bioloxico contra os corzos e os cervos, comprobado a profesionais dos sectores da viña e forestal. TRICO tambien esta aprobado para grandes cultivos (millo, colza, xirasol…).
Está autorizado en Francia e Bélxica desde fai moitos anos, e agora chega tamén a España.
A eficacia de TRICO deu resultados altamente satisfactorios nestes esixentes mercados profesionais. É de orixe natural e non ten clasificación toxicolóxica, xa que está formulado a base de extracto de graxa de ovella.
A destacar:
Acción OLFATIVA e GUSTATIVA
Alternativa económica a fundas plásticas, estacas e valos.
Dispoñible en envases de 5 e 10 litros.
Repelente de cervos e corzos eficaz, natural e de longa duración
TRICO repelente é un repelente natural contra cervos e corzos altamente eficaz, ideal para protexer viñas, cultivos, xardíns e plantacións forestais. Este produto actúa como un potente repelente de cervos e corzos, evitando danos sen causarlles ningún dano físico.
A súa fórmula, baseada en ingredientes naturais, fai que sexa un repelente natural respectuoso co medio ambiente e seguro para a contorna. A diferenza dos produtos químicos agresivos, TRICO ofrece unha solución duradeira e non tóxica que repele aos animais mediante o cheiro e o sabor, sen alterar o equilibrio ecolóxico.
Grazas á súa eficacia comprobada, TRICO repelente converteuse na primeira opción para agricultores, silvicultores e xardineiros que buscan un método sostible para manter afastados aos herbívoros salvaxes. Ademais, a súa aplicación é sinxela e o seu efecto persistente, mesmo en condicións climáticas adversas. Utilizar un repelente natural contra cervos e corzos como TRICO é unha forma intelixente de protexer as plantas sen recorrer a barreiras físicas nin produtos daniños.
Se estás a buscar un repelente de cervos e corzos eficaz, natural e de longa duración, TRICO repelente é a solución perfecta.