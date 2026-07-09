Tres novos pasteiros nos concellos pontevedreses do Covelo e Ponteareas coa axuda de Medio Rural

O director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias da Consellería do Medio Rural, José Balseiros, visitou este mércores os concellos de Ponteareas e Covelo, onde puido ver os traballos realizados nos tres pasteiros desenvolvidos nestas zonas, que abranguen unha superficie total de 18,5 hectáreas e nos que se investiron máis de 139.000 euros de xeito conxunto. Este orzamento destinouse a traballos de preparación do terreo, así como á construción de novas infraestruturas e de acondicionamento para o benestar do gando.
En primeiro lugar, o director trasladouse ata o pasteiro impulsado no municipio de Ponteareas, pertencente ao monte veciñal en man común de Padróns, que conta cunha extensión de 2,5 hectáreas e un investimento de 35.122,40 euros. A súa implantación requiriu realizar múltiples tarefas, entre as que se atopan a roza mecanizada, destoconados, colocación de caliza molida extendida, abonado e sementeira. Asemade, levouse a cabo a construción dun peche perimetral, cunha altura de 1,5 metros, e a instalación de dúas cancelas de catro metros de ancho e 1,5 de alto.
Por outra banda, na localidade de Covelo desenvolvéronse dous pasteiros, un pertencente ao monte veciñal en man común de Casteláns, e outro ao de Prado de Canda. O primeiro abrangue unha superficie de 7 hectáreas nas que se levaron a cabo diferentes actuacións, como a construción dun peche perimetral de 1,5 metros de altura, así como a instalación de cancelas e dun comedeiro para penso cunha capacidade para 12 becerros. Estes traballos contaron cun investimento total de 74.200 euros.
O segundo pasteiro neste concello abrangue unha superficie de 9 hectáreas. O orzamento destinado foi de algo máis de 30.000 euros e incluíu traballos de roza mecanizada, abonado, sementeira e pase de rulo, entre outros.
José Balseiros sinalou que este tipo de infraestruturas contan con múltiples vantaxes, xa que favorecen o coidado do gando en extensivo e axudan a protexer o territorio.
Plan de pastos de Galicia
A creación destes pasteiros enmárcanse dentro do Plan de Pastos de Galicia, que dende o ano 2020 permitiu a mobilización de case 2.500 hectáreas en 106 pasteiros, cun investimento global de cerca de 15 millóns de euros.