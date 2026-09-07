Tres estudos sobre a mellora do cultivo de millo en Galicia presentaranse este xoves no CIAM

O Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM – AGACAL) acollerá este xoves, 10 de setembro, a presentación dos resultados parciais de tres proxectos sobre mellora do cultivo do millo en Galicia. En concreto:
-Millo para alimentación humana e animal, en colaboración con ADR ÓDEGA, SEMENTARES E PANADERÍA DA CUNHA (FEADER 2024-046B)
-Mantemento e conservación dos Recursos Fitoxenéticos do Banco de Xermoplasma do Millo autóctono do CIAM (RA2025-3)
-Valor agronómico de variedades comerciais de millo forraxeiro (CD 2025-21)
O obxectivo desta xornada é presentar os seguintes temas que se engloban dentro dos proxectos:
– o mantemento e multiplicación do Banco de Xermoplasma de millos autóctonos do CIAM (RA2025/3)
– a recuperación e mellora de variedades autóctonas de millo gran de interese agrario en Galicia (FEADER 2024/046B)
– a avaliación do comportamento dos híbridos forraxeiros experimentais do CIAM ante os desafíos climáticos (FEADER 2024/046B)
– a presentación da nova metodoloxía a seguir nos Ensaios de avaliación de híbridos comerciais en Galicia (CD2025-21).
Farase un presentación no Salón de actos do CIAM e logo a xornada trasladarase ao campo de ensaios onde a MBG-CSIC, con Pedro Revilla e Rosana Malvar, o CIAM-AGACAL, con José Pombo e Laura Campo, realizará unha presentación, in situ, dos ensaios desta campaña, vendo tanto variedades melloradas de millo gran como híbridos forraxeiros desenvolvidos no CIAM e a MBG.
Se o tempo acompaña, ao cabo da xornada, tamén se realizará unha degustación de pans elaborados coas fariñas dos millos avaliados nos ensaios, da man de Panadería da Cunha que tamén participa nun dos proxectos.
Inscricións
Data: Xoves 10 de setembro de 2026
Hora: 11.00 a 14.00
Lugar: Salón de actos do CIAM. Leira de ensaios de millos
Localización: AC-542, 15318 Abegondo, A Coruña
Para confirmar asistencia débese cubrir a seguinte folla de inscrición e enviala ao correo ciam.cmr@xunta.gal