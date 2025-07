Tres días de festa do 1 ao 3 de agosto para exaltar o Pemento da Arnoia

Os vindeiros 1, 2 e 3 de agosto celébrase no concello ourensán da Arnoia a XLVI Festa do Pemento, un dos emblemas gastronómicos do municipio e que conta con selo de calidade diferenciada.

Ademáis da celebración gastronómica arredor deste producto autóctono de Galicia tamén haberá un amplo programa de actividades para todos os públicos. Velaquí a axenda:

VENRES DÍA 1 DE AGOSTO

21:00h Recepción de autoridades e inauguración oficial da XLVI Festa do Pemento acompañados do Grupo de Gaitas Airiños da Arnoia

21:15h Acenderanse os fogóns e comezara a fritura dos pementos

21:45h Pregón a cargo de Alfredo Dourado vocalista e director do Grupo a Roda

22:45h Actuación musical no recinto a cargo do Grupo A Roda

00:30h Comezo da verbena ca actuación da Orquesta Espectáculo Panorama

02:00h DJ MARIO

02:25h De novo e ata o remate da verbena Panorama

SÁBADO DÍA 2 DE AGOSTO

10:30h Concentración «A Arnoia» de Vehículos Clásicos

12:15h Acendemos os fogóns para comezar a fritura dos pementos de Arnoia

12:30h Actuación da Charanga BANDIÑOS BAND

13:00h Chegada ao recinto da festa dos Vehículos Clásicos

17:00h Gran festa infantil na area recreativa do Inquiau: xogos, espuma, olimpiadas…

20:30h Acendemos de novo os fogóns para continuar ca fritura dos pementos

21:00h IX Festival de Pandeireteiras “Arnoia Viva”: Celavella, Queixume dos Pinos, Airiños da Arnoia e O Forrollo & Feitizo de Pau

23:30h Verbena a cargo da Orquestra Charleston Big Band

01:30h Troula con Disco Móvil con MVP

02:00h Volve Charleston Big Band para continuar ca verbena

03:30h Ata o remate de novo Disco Móvil con MVP

DOMINGO DÍA 3 DE AGOSTO

12:15h Volvemos comezar de novo ca fritura dos pementos

12:30h Misa e ofrenda dos froitos da nosa terra no campo da festa * CORAL CANTORES DE ARNOIA

13:15h Actuación a cargo da Charanga CLK

20:00h Volvemos a comezar ca fritura dos pementos de Arnoia

20:15h De novo nos acompaña no recinto a Charanga CLK

23:00h Actuación do grupo de versión Dr. Slump Banda