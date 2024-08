Tres adegas comezan hoxe a vendima na Ribeira Sacra, de xeito puntual

A vendima 2024 na Denominación de Orixe Ribeira Sacra comeza de maneira progresiva e puntual nalgunhas adegas da Denominación de Orixe. Desde o pasado 26 de agosto, os técnicos do Consello Regulador están a levar a cabo os primeiros controis de maduración nas cinco subzonas que compoñen a D.O.: Amandi, Chantada, Ribeiras do Sil, Ribeiras do Miño e Quiroga-Bibei.

Tras estes primeiros controis, tres adegas están listas para comezar a colleita de uvas desde o día de hoxe. Estas adegas son: Abadía dá Cova, Adega Damm e Adega Salvadur.

Este inicio, que comeza hoxe, 29 de agosto, e estenderase nos próximos días, débese a particularidades moi concretas dos terreos nos que se atopan estes viñedos, onde as condicións climáticas e o estado de maduración da uva son óptimos. Con todo, a maioría das adegas e viticultores da Denominación de Orixe esperarán a que as uvas alcancen o punto de maduración ideal antes de iniciar a vendima.

Este é un inicio de vendima puntual por parte das tres adegas, dado que polo momento non se levou a cabo a reunión do pleno do Consello Regulador que marca a data recomendada para o inicio oficial da vendima na D.O. Ribeira Sacra. En todo caso, esta data estará marcada polo estado de maduración óptimo da uva, segundo indiquen os mencionados controis realizados polos técnicos do Consello Regulador.

De xeito habitual, a vendima na Ribeira Sacra tende a xeralizarse a partir de mediados de setembro. O sector agarda que para entón haxa unha solución ós problemas de stocks de viño e da falta de adegas dispostas a mercar toda a uva.

O Consello Regulador continuará supervisando o desenvolvemento da vendima ao longo das próximas semanas, facilitando que se leve a cabo nas condicións óptimas. Cabe mencionar que este ano, ata o momento, non se rexistraron incidencias climáticas nin fitosanitarias significativas que afectasen ao viñedo.