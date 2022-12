Trasládanlle ao Ministerio a situación crítica do sector do mel español

As organizacións profesionais agrarias, ASAJA, COAG e UPA, e Cooperativas Agro-alimentarias de España trasladaron nunha reunión co secretario xeral de Agricultura, Fernando Miranda, a grave situación que atravesa o sector apícola, derivada entre outros factores, da redución da colleita de mel e o incremento dos custos de produción. Piden ao Ministerio axudas directas coas que abordar a crise e evitar o peche de explotacións.

A colleita de mel este último ano reduciuse un 50% como consecuencia, entre outras causas, da seca e a intensificación das infestaciones por Varroa. Ademais, o debilitamento das colmeas que vén arrastrándose os últimos anos provoca que un importante esforzo do traballo se centre na súa recuperación e non en producir mel. Esta diminución da colleita acompañada do importante incremento dos custos de produción, a subida dos carburantes e da alimentación suplementaria está a afectar severamente ao sector.

A pesar desta falta de produción en España, ao contrario do esperable, o mercado está paralizado. Como sinalan as organizacións agrarias,aAs envasadoras e a distribución substituíron o mel español pola doutras procedencias, especialmente de China, aínda que tamén de Uruguai, Turquía ou Ucraína. “Mentres unha porcentaxe moi importante do mel nacional atópase aínda por vender, a importación non cesa a prezos cos que ningunha produtora ou produtor español pode competir, o que provoca que as poucas vendas e ofertas fáganse a prezos moi inferiores aos custos de produción actuais”, aseguran as organizacións agrarias nun comunicado.

Para liquidar esta situación, as organizacións solicitaron ao Ministerio habilitar de forma urxente unha axuda directa aos apicultores profesionais co fin de paliar as perdas que están obrigando ós abelleiros a abandonar a actividade. Tamén se solicitou incorporar aos apicultores profesionais entre os beneficiarios dos 20 céntimos por litro de combustible de axuda ao transporte.

Iniciativas solicitadas ao Ministerio de Agricultura

Á marxe das axudas directas e para evitar que esta situación se converta nun feito estrutural, as organizacións lanzaron unha serie de iniciativas para que sexan implementadas por parte do Ministerio:

-Promover un cambio na etiquetaxe de orixe do mel, especialmente aproveitando a presidencia Europea do próximo ano.

-Poñer en marcha unha campaña institucional que poña en valor o mel español entre os consumidores.

-Incentivar a presenza destacada do mel español nos lineais, especialmente na gran distribución.

–Adaptar a lexislación sanitaria á realidade e circunstancias da produción apícola, especialmente a profesional e trashumante. Concretamente sinaláronse os aspectos que se refiren ao veterinario de explotación, o plan sanitario, a identificación ou a certificación de movementos.

-Solicitan un maior involucramento da administración e a investigación pública na resolución dos problemas asociados con Varroa, especialmente na procura de alternativas aos tratamentos actuais que están resultando ineficaces, co abelleiro ou a Vespa.