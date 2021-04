Touza Vella, pioneiros do queixo de cabra en Galicia

Jorge e Rocío decláranse amantes do rural, tanto que se lanzaron á aventura, cambiando o asfalto de Madrid pola tranquilidade e a natureza de Castro Caldelas. Levan facendo queixos desde o ano 2004, desde 2012 na súa propia queixería, situada a carón da súa gandería, onde moxen a diario as súas 310 cabras. É o resumo dun proxecto que definen como "un acto de cabezonería sublime"

Touza Vella é o nome dun queixo de cabra feito en Galicia, dun lugar do concello de Castro Caldelas, na provincia de Ourense, e do empeño e tenacidade de dous madrileños por cumprir o seu soño de sacar adiante un proxecto de vida no rural. “Foi un cúmulo de casualidades e de percorridos persoais”, contan. “Viñemos desde Madrid buscando alternativas á vida urbanita, non tiñamos ningún vínculo aquí nin en ningún outro pobo de España, porque todas as nosas familias eran da capital. Traballamos na Xunta moitos anos, en incendios, pero non era o noso obxectivo e empezamos a enredar cunha forma de vivir no campo”, explica Jorge Rincón que, xunto á súa parella, Rocío Sanz, poñen cara a unha iniciativa que foi pioneira en Galicia en moitos aspectos, desde producir leite de cabra a facer queixos de cortiza natural.

Cando vives en Madrid tes unha imaxe bucólica e pensas que isto do campo consiste en saír un momento a pasear ao monte coas cabras e que con catro tomates vives

Recoñecen que os 15 anos transcorridos desde entón serviron para cambiarlles “a imaxe bucólica que tiñas cando vivías en Madrid, que pensabas que isto do campo consistía en saír un momento todos os días a pasear ao monte coas cabras e que con catro tomates vives”, unha pecepción equivocada que non ten nada que ver coa realidade, “porque ao final non podes nin ir ao monte porque te absorbe todo o demais”, admite Rocío. “A xente da cidade pensa que vas vivir ao campo e estás aí rascándote a barriga, facendo estampas, pero o que estás é a ritmo de negocio, frenético sempre, atendendo a moitas cousas e ás veces desbordado. É certo que o eliximos, pero estamos un pouco cansos da imaxe bucólica que ten moita xente que nos visita do que é isto”, engade Jorge.

Pero móstranse satisfeitos co recoñecemento que o seu queixo ten entre clientes e entendidos e co feito de que o seu proxecto sexa viable e poida crear riqueza na zona. “Puxémonos un reto e cumprímolo. Ao final non só logramos vivir nós disto senón tamén ter traballadores. Pero nós estivemos os dous seis anos traballando sen cobrar. O que gañabas era para pagar créditos e mellorar cousas”, lembran botando a vista atrás, non hai tanto tempo.

Como Cabras

Pero, por que cabras? “Imaxínome que é algo que está aí no inconsciente, no transfondo. Cando pensas en facer algo así, en coller os bártulos e irte a buscar un pobo un pouco a ver que ocorre, eu creo que a cabra é o animal que mellor se relaciona con esas cousas de tolemia”, responde entre risas Jorge.

Por ser coherentes, o nome que puxeron a ese proxecto de cambio radical de vida foi Como Cabras. “Nacemos como cooperativa e ese foi o nome que lle puxemos á cooperativa. Empezamos dúas familias, pero os principios son moi duros e os plans económicos, non sei por que, sempre saen mal. Os nosos compañeiros abandonaron, pero nós continuamos. Quedamos con ese formato de cooperativa durante moito tempo, pero era un lastre, porque aínda que formalmente seguiamos sendo unha cooperativa realmente non cumpriamos co número mínimo de persoas. Durante un tempo estivemos a buscar xente que se quixese apuntar pero non atopamos socios e ao final variamos o modelo de cooperativa a empresa”, explican.

Ao principio mirábanos todo o mundo como dicindo ‘estes non duran dous días: uns de Madrid que se chaman Como Cabras e que viñeron aquí a poñer cabras’. Ninguén daba un peso por nós

Poucos os tomaron entón en serio, aínda que hoxe, 15 anos despois, son unha empresa que produce, transforma e comercializa o seu leite en forma de queixos premiados e recoñecidos internacionalmente e que dá emprego a dúas persoas máis a maiores de Jorge e Rocío. “Ao principio mirábanos todo o mundo como dicindo ‘estes non duran dous días’. Uns de Madrid que se chaman Como Cabras e que viñeron aquí a poñer cabras. Acórdome que os do banco, cando iamos pedir os créditos para arrincar e entrabamos dicindo que nos chamabamos Como Cabras poñían cara como de dicir ‘miña nai!’, e iso que estamos a falar do ano 2005 ou 2006, cando regalaban os créditos, pero a nós dicíannos que non con avais con garantía real por máis de medio millón de euros, que era a taxación dun piso en Alcorcón e un local comercial no centro de Madrid que poñiamos como aval”, lembra Jorge.

Unha forma tamén de diferenciarse

Eles non tiñan ningún tipo de experiencia gandeira no sector caprino (“nin en ningún outro”, matiza Jorge), pero os seus compañeiros iniciais de viaxe si. “O rapaz da outra familia coa que empezamos traballara nun proxecto de recuperación da cabra do Guadarrama na Comunidade de Madrid. “Empezamos tendo cabras en Tronceda, un pobo de aquí da zona que quedara abandonado, onde só viviamos nós e outra familia, e onde tiñamos un rabaño de cabras do país e cabras alpinas. Empezaramos tamén a facer queixos, alugando as instalacións da queixería de O Rexo de Allariz cando eles non elaboraban o seu queixo de ovella, pero tiñamos que transportar o leite ata alí e traer despois os queixos. Así era moi difícil, porque ademais tiñamos que muxir á man, polo que empezamos en 2006 xa cun proxecto mellor organizado na actual localización”, relatan.

Empezamos muxindo á man e levando o leite a Allariz para facer alí os queixos

En Galicia non abunda a tradición caprina, e moito menos enfocada á produción de leite para facer queixos, algo polo que estes dous madrileños apostaron, e que lles serviu tamén para diferenciarse. “Cando empezamos eramos os únicos que faciamos queixo de cabra en Galicia, agora xa hai algúns produtores máis, pero naquel momento eramos nós sós”, lembra Rocío. Touza Vella axudou a diversificar a oferta de queixos que hai a día de hoxe en Galicia, centrados ata o de agora case exclusivamente en queixos de vaca amparados baixo catro denominacións de orixe distintas. Con todo, nos últimos anos xurdiron queixos de cabra, ovella e vaca con outro enfoque, como os de Bisqato, por exemplo, que botaron man da experiencia de Jorge e Rocío.

Con todo, tampouco eles tiveron queixería propia ata o ano 2011. “Ata entón seguiamos indo a O Rexo. Cinco meses ao ano faciamos queixo alí e a outra metade do ano vendiamos o leite, iso serviunos para is zafando”, contan. Os excedentes véndenllos aínda hoxe a Queixerías Sarrianas, que elabora queixo de mestura con leite de vaca e cabra. “A venda do leite de cabra aquí en Galicia ten a complicación de que non hai recollida, temos que ir nós a levar o leite a Sarria, temos un remolque cunha cuba para iso, pero o día que imos xa son catro horas só de ir e volver, ao final a rendibilidade de vender o leite é moi pouca”, explican.

A nosa intención sempre foi a de facer queixos e transformar a nosa produción. A venda de leite de cabra aquí en Galicia ten a complicación de que non hai recollida e a rendibilidade é moi pouca

“A nosa intención sempre foi a de facer queixos e transformar a nosa produción, nunca foi vender leite, pero ao principio non nos quedaba máis remedio que vender o leite e agora en momentos puntuais tamén, porque como non compramos leite, senón que facemos os queixos só co noso leite, temos que traballar sempre con certa marxe de excedente de produción para poder ter un programa de fabricación continua. Ao principio faciamos queixo medio ano e vendiamos o leite outro medio, pero iso a nivel de mercado, cando xa tes unha clientela estable, non funciona, porque non podes quedarte varios meses sen produto”, recoñece Jorge.

310 cabezas en réxime semi-extensivo

Teñen nestes momentos unhas 310 cabezas, de raza murciano-granadina. Optaron por esta raza xa que o seu leite é o que mellor se adapta para produción queixeira. “É unha cabra deseñada practicamente para iso, non son como a alpina ou a saanen, que son máis unhas superproductoras para volume, estas teñen unha produción máis baixa pero con máis contido de graxa e proteína. A xente non se fixa moito normalmente na variación enorme que hai entre razas e calidade final de leite. Sería o equivalente en vacas a unha frisoa fronte a unha xersei. Ese sabor diferente do queixo dácho o leite”, indica Jorge.

As nosas cabras son de raza murciano-granadina, que é a que mellor se adapta para a produción queixeira polo contido de graxa e proteína do leite fronte a outras superproductoras como a alpina ou a saanen

Os animais teñen alfalfa a libre disposición no establo e as portas abertas para pastar libremente nunha finca de 5 hectáreas de pradería que rodea a nave. Ademais, dispoñen de saída ao monte. “Ás veces botámolas ao monte cando están secas, antes faciámolo máis, pero para iso necesitas tempo. Estar fóra sérvelles para non estaren estresadas, pero a nivel alimentación non é relevante. Ademais, cando necesitas producir leite e botas contas do custo do pastoreo 365 días ao ano fronte ao custo de alfalfa a libre discreción, sáeche máis rendible ter alfalfa e ademais prodúcenche máis leite. Cando estás ligado á produción, como estamos nós coa queixería, necesitas que os animais che produzan uns litros determinados e buscas a rendibilidade”, xustifican.

Cando botas contas do custo do pastoreo 365 días ao ano fronte ao custo de alfalfa a libre discreción, sáeche máis rendible ter alfalfa, e ademais prodúcenche máis leite

O manexo diario do gando, ademais da alimentación, consiste no muxido do gando e en facer as camas con palla. O esterco que obteñen sérvelles para abonar as súas propias leiras e tamén para comercializar, tanto a outros produtores de gando vacún para botar nas súas pradeiras, como a veciños que o usan para abonar as súas hortas. “Normalmente unha das limpezas da corte vai para nós e as outras vendémolas”, explica Jorge. Outra fonte de ingresos complementaria é a venda de cabritos. “Coas femias quedamos cunhas 70 para substitución cada ano e tanto o excedente de femias coma os machos vendémolos, se hai saída para vida para vida e senón para carne. Para vida sácaslles máis, pero agora mesmo non hai moito mercado, antes había máis demanda, pero nos últimos anos parouse moito”, aseguran.

Agrupan os partos en tres lotes distintos

Para poder garantir unha produción de leite estable e non estacional o que fan é programar os partos repartidos en tres momentos do ano: as parideiras son en abril, finais de outubro e finais de xaneiro. “Normalmente para recría quedabamos cos nacementos de outono, pero este ano vai ser diferente porque nos imos a quedar coa recría de maio, polo que nos vai a variar o ciclo o ano próximo co primeiro parto da recría en xuño”, explican.

Temos que subministrar queixo á nosa clientela durante todo o ano e iso obríganos a programar os partos repartidos en tres épocas distintas para ter unha produción de leite estable

“Agora esta de primavera é a última paridera do ano, entón témonos que ir a un pico moi alto para que cando nos baixe o leite en agosto teñamos suficiente para elaborar e cubrir a demanda desa época”, conta Jorge. Moxen dúas veces ao día, mañá e tarde. Neste momento de pico de produción están en 700 litros diarios, pero fluctúa ata os 400. “Menos desa cantidade non teriamos leite suficiente para abastecer a nosa demanda de queixos”, indica. “Normalmente non facemos queixo todos os días, senón un día si e outro non, pero como moito acumulamos leite 24 horas. As fins de semana, por exemplo, sempre elaboramos un dos dous días”, aclara.

Só elaboramos queixo coa produción das nosas cabras, non compramos leite. Desa forma garantimos a calidade óptima da materia prima, controlamos e manexamos todo o proceso e coñecemos todos os parámetros de como está o leite cada día

“Para nós a calidade do leite é fundamental, algo que non sempre se valora por parte das industrias grandes, para eles é leite de cabra simplemente, non aprecian que é leite cunha calidade coidada que pode ir tranquilamente para leite cru. Nós a bacterioloxía que temos nas analíticas é excelente sempre, igual que as células somáticas e as porcentaxes de sólidos”, destaca Rocío. “Nós somos conscientes dá a importancia que para nós ten a calidade do leite e por iso somos moi coidadosos en todo o proceso e estamos moi vixiantes para detectar cando hai unha mamite ou descartar o leite cando se aplica un tratamento”, engade.