Tódolos beneficiarios da PAC recibirán un pago adicional antes do 15 de outubro

O Ministerio de Agricultura autoriza un pago de 85 millóns de euros adicionais, co que busca un aproveitamento máximo dos fondos europeos, de acordo á lexislación comunitaria

O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación autorizou un pagamento adicional de 85 millóns de euros correspondente ás axudas directas da campaña 2025 da Política Agraria Común (PAC). A medida permitirá distribuír os fondos europeos que quedaron dispoñibles tras o peche provisional dos expedientes de pago, segundo informou o departamento ministerial.

Os recursos proceden dos remanentes non utilizados, calculados a partir da información facilitada polas comunidades autónomas, responsables da xestión e pagamento destas axudas nos seus respectivos territorios.

O importe distribuirase a través da Axuda Básica á Renda para a Sustentabilidade (ABRS), tal e como establece a normativa europea e estatal. Para iso, o coeficiente de incremento lineal, que inicialmente se fixara nun 1 % de forma provisional, elévase agora de maneira definitiva ata algo máis do 3,6 % sobre os pagamentos realizados ata o momento.

Todos os beneficiarios desta axuda percibirán antes do 15 de outubro un ingreso complementario correspondente á actualización dese coeficiente. O obxectivo é aproveitar ao máximo os fondos europeos dispoñibles e garantir que os produtores españois reciban o conxunto da financiación comunitaria prevista.

Ata o momento, agricultores e gandeiros españois recibiron 4.712 millóns de euros en axudas directas da campaña 2025, o que representa o 96,3 % do orzamento previsto. O Ministerio lembra que o proceso de pagamentos da PAC comezou o 16 de outubro de 2025 e deberá concluír antes do 15 de outubro deste ano, data na que remata o exercicio financeiro do Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).