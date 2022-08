Tocaron teito os prezos do leite?

As cotizacións dos produtos lácteos seguen en máximos históricos, pero a baixada das importacións chinas está xa a notarse no mercado internacional. En Europa, sen embargo, continuan subindo os prezos no campo, ata chegar a unha media de 48,5 céntimos en xuño

O mercado de produtos lácteos industriais (manteiga, leite en po, queixos, etc.) comeza a dar sinais de que os prezos xa tocaron teito. Durante o último mes, o leite en po desnatado baixou en Europa dos 400 euros / 100 quilos, quedándose en 383 euros. Aínda así, continúan sendo valores históricos. Similar situación se dá na manteiga, que baixou levemente tamén no último mes, pero segue en cifras nunca vistas (716 euros / 100 Kg.), incluso por riba do record do 2018, cando rondara os 650 euros.

Nos queixos, en cambio, a tendencia do último mes en Europa amosa a continuidade dunha liña de prezos lixeiramente ascendente, co produto en valores históricos. O Edam cotiza por exemplo a 517 euros / 100 Kg, un 57% máis que hai un ano, cun 4% de crecemento nos últimos dous meses.

Os valores históricos dos produtos lácteos dispararon o prezo do leite equivalente adicado a manteiga e leite en po, que se sitúa a inicios de agosto en 64,3 céntimos, cando a comezos de ano rondaba os 35 céntimos.

Unha evolución semellante experimentaron os datos oficiais sobre o prezo do leite spot (cisternas de leite). O Observatorio do Mercado Lácteo da UE situaba en xaneiro o prezo do leite spot en Italia en 45 céntimos e na actualidade chegou ós 65,1 céntimos.

Prezos no campo

En paralelo á boa situación do mercado internacional de lácteos, os prezos do leite no campo tamén evolucionaron á alza nos últimos meses, chegándose en xuño a unha media de 48,5 céntimos en Europa, fronte ós 35,7 de hai un ano. É unha mellora que se explica tamén en parte pola suba dos custos de produción no campo e pola redución da produción nos últimos meses ( – 0,8 % na UE no periodo xaneiro – maio).

A baixada da produción vén motivada polo aumento dos custos de alimentación animal e nos últimos meses tamén se está a deixar notar o efecto da seca, ata o punto de que en xuño en España as entregas de leite baixaron un 2,7%. Esa situación mantén unha alta competencia no campo polo leite entre as industrias lácteas.