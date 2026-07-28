Tim Atkin profunda na D.O. Rías Baixas cun percorrido por 44 adegas e as súas cinco subzonas

O recoñecido escritor especializado en viños e Master of Wine Tim Atkin iniciou unha nova visita á Denominación de Orixe Rías Baixas co obxectivo de ampliar o seu coñecemento sobre unha das rexións vitivinícolas máis salientables de España. Durante nove días percorrerá as cinco subzonas da denominación e visitará un total de 44 adegas, na que supón xa a súa quinta estancia consecutiva neste territorio.
Antes de comezar o seu itinerario polo viñedo, Atkin realizou unha cata na sede do Consello Regulador, onde avaliou 140 referencias de viños Rías Baixas. A estas súmanse as mostras degustadas posteriormente nas adegas participantes, co propósito de elaborar unha nova edición do seu informe anual sobre esta denominación.
O crítico británico xa valorou en anteriores publicacións 263 viños procedentes de 76 adegas, unha traxectoria que lle permitiu converterse nun dos maiores coñecedores internacionais de Rías Baixas. Segundo sinalou, considera que coñece esta denominación “tan ben como calquera outro escritor de viños non español” e destaca que seguir analizando a súa evolución resulta “sumamente emocionante”.
Atkin pon especialmente en valor a diversidade da variedade albariño, que sitúa entre as mellores uvas brancas de España. Así mesmo, subliña a imaxe “premium” que consolidaron os viños de Rías Baixas tanto no mercado nacional como no internacional, onde tamén destaca o crecente interese polos seus tintos atlánticos, aos que considera algúns dos máis prometedores do panorama vitivinícola español.
A visita coincide coa recente cualificación da anada 2025 como “Moi Boa”, un contexto especialmente relevante para a elaboración do novo informe. Durante as catas inclúense viños de distintas añadas e estilos, desde albariños novos e elaboracións sobre leas ata espumosos, viños con crianza, godellos e tintos da denominación.
O mercado británico continúa sendo un dos principais destinos de exportación para os viños de Rías Baixas, cun crecemento do 8,28 % en volume durante 2025, o que reforza a importancia da presenza de prescritores internacionais como Tim Atkin para seguir impulsando o recoñecemento destes viños no exterior.