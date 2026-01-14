Tierra Joven, unha nova plataforma para a mobilización de terras agrarias

O presidente do Goberno, Pedro Sánchez, anunciou este mércores un conxunto de medidas para avanzar no relevo xeracional no sector da agricultura, con “novas oportunidades” e “todas as facilidades posibles” para a mocidade. Así o avanzou durante a súa intervención no acto de presentación dun paquete de medidas para facilitar o acceso de mozos e mozas á actividade agraria, celebrado no iHub La Vega Innova, en San Fernando de Henares (Madrid), e no que tamén interveu o ministro de Agricultura, Luis Planas.
Pedro Sánchez, que mantivo un diálogo con mozos agricultores e gandeiros para coñecer as súas inquedanzas, referiuse ao relevo xeracional como un reto “urxente e necesario” ao que “hai que situar como unha das máximas prioridades”. Sánchez sinalou tamén desafíos do sector como o cambio climático, a necesidade de producir de forma “sostible, eficiente e rendible”, a posta en valor da gastronomía nacional ou o impulso dunha alimentación máis saudable.
O 40% dos titulares de explotación teñen máis de 65 anos e só o 9% menos de 41
En concreto, apuntou que o 40% dos titulares de explotacións agrarias ten máis de 65 anos de idade e só o 9% ten menos de 41 anos, un “fenómeno común a moitos outros países da contorna”, e a motivación da Estratexia de Relevo Xeracional na Agricultura, impulsada pola Comisión Europea para duplicar a proporción de mozos agricultores na UE para 2040.
“Cando os mozos se incorporan a este sector, hai explotacións máis produtivas, máis valor engadido, máis emprego, máis innovación e máis sostibilidade”, afirmou o presidente do Goberno, recalcando que “levar aos mozos a este sector, sáenos a conta como país”.
Tierra Joven: Plataforma de Información e Mobilización de Terras Agrarias
Pedro Sánchez anunciou un conxunto de medidas para atallar o “gran obstáculo” para a incorporación efectiva de mozos e mozas ao sector agrario: o acceso á terra. A primeira medida para facilitar ese acceso á terra é a posta en marcha de Tierra Joven, unha Plataforma de Información e Mobilización de Terras Agrarias, que será liderada polo Ministerio de Agricultura en colaboración co sector, as comunidades autónomas e outros ministerios implicados.
Imos apoiar decididamente aos mozos que elixen incorporarse ao campo dándolles todas as facilidades e posibilidades
Esta plataforma permitirá difundir a oferta e a demanda, e ofrecerá información homoxénea e unificada sobre o mercado de terras agrarias en España. Esta nova plataforma estará orientada a facilitar o acceso, especialmente a mozos, mulleres e novos profesionais agrarios, e a mellorar a transparencia e o funcionamento do mercado, con datos actualizados sobre financiamento, normativa aplicable á transmisión de explotacións e fiscalidade.
O Goberno porá en marcha o seu despregamento nos primeiros meses deste ano, coa aprobación dun real decreto que regule os seus contidos, e consolidarase na futura Lei de Agricultura Familiar, coa creación dunha Oficina de Información e Transmisión de Terras Agrarias, semellante ás que existen noutros países da contorna como Francia, Alemaña, Italia, Bélxica ou Polonia.
Mobilización de terras agrarias propiedade do Estado
Así mesmo, o Goberno vai mobilizar terras agrarias propiedade do Estado para poñelas a disposición dos mozos a través da nova plataforma. “Hai unhas 17.000 fincas rústicas propiedade da Administración Xeral do Estado que analizaremos para valorar a súa aptitude para a actividade agraria e, de ser o caso, poñelas a disposición preferente de mozos, mulleres e novos profesionais”, avanzou Pedro Sánchez, para contribuír ao acceso a terras agrarias e converterse en proxectos xeradores de emprego. Para iso, adiantou que se abrirá un proceso de diálogo coas comunidades autónomas, co sector e con todos os actores para acordar un modelo que facilite o acceso a estas terras.
Destinar un 10% da PAC ao relevo xeracional
Por último, o Goberno vai propoñer que a nova Política Agraria Común destine un 10% dos seus recursos ao relevo xeracional, moi por riba do 6% proposto pola Comisión Europea, precisou Sánchez. “España está defendendo que o orzamento comunitario sexa do 2% da renda nacional bruta dispoñible. Estamos moi sós porque hai moitos gobernos que, baixo ese falso argumento da renacionalización de competencias e unha falsa recuperación de soberanía, o que están facendo é debilitar o orzamento comunitario. Hai que apostar por un discurso europeísta; os orzamentos comunitarios teñen que ser maiores porque os retos son cada vez maiores e máis urxentes”, defendeu.
Estamos moi sós defendendo máis fondos para a PAC porque hai moitos gobernos que, baixo ese falso argumento da renacionalización de competencias, están debilitando o orzamento comunitario
“A PAC foi, é e debe seguir sendo un dos mellores legados do proxecto europeo e é, por riba de todo, un investimento en seguridade e soberanía. Aqueles que defenden a renacionalización de políticas comunitarias deben saber que a PAC é a primeira política común europea e gobernos proeuropeístas como o de España nunca van permitir que se debilite unha desas políticas comúns, como é a PAC, nun orzamento que debe ser necesariamente maior e que debe representar o 2%”, enfatizou.
Lei de Agricultura Familiar
O ministro de Agricultura, Luis Planas, fixo fincapé en que o relevo xeracional é “o reto dos retos” do sector agroalimentario español e europeo, adiantando que na Lei de agricultura familiar e profesional se incentivará o relevo xeracional e a incorporación de mulleres. “Escoitamos, dialogamos, examinamos e buscamos solucións, co sector e coas comunidades autónomas, porque queremos que os mozos agricultores e gandeiros teñan explotacións sostibles e rendibles e que poidan gañarse a vida dignamente”, asegurou.