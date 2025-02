Terra de Godello, nova adega da Denominación de orixe Monterrei

O comité de Certificación da Denominación de Orixe Monterrei reuniuse para valorar a certificación da adega Terra de Godello, S.L. (situada no Rosal, Oímbra – Ourense). Ao superar os requisitos necesarios, o comité pasa a certificar os seus viños baixo a tipoloxía branco Monterrei.

Esta certificación permite á adega incluír nas etiquetas das súas botellas as tirillas distintivas da D.O. Con esta nova inclusión, xa son 29 as adegas que foron rexistradas e certificadas pola D.O. Monterrei. Os viñedos desta D.O. esténdense por un total de 798,10 hectáreas, onde traballan 381 viticultores.