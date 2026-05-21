Ternera Gallega presenta a terceira tempada da súa Escola de Cociña

A IXP Ternera Gallega e a IXP Vaca Galega-Boi Galego estrean novos contidos gastronómicos nas súas redes sociais e plataformas. Recollen propostas adaptadas á cociña actual, consellos prácticos, técnicas de corte e preparación e receitas innovadoras que buscan dar resposta ás necesidades dos consumidores e dos profesionais cárnicos.
Trátase dunha serie de vídeos culinarios que se presentou nun acto celebrado na sede do Consello Regulador en Santiago de Compostela, ao que asistiron a conselleira do Medio Rural, María José Gómez; o director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros; o director de AGACAL, Martín Alamparte; representantes das dúas Indicacións Xeográficas Protexidas, do sector da carne e da cociña, creadores de contido, prensa especializada e os chefs protagonistas.
Ternera Gallega presentou a terceira edición da Escola de Cociña da súa canle de Youtube, onde a IXP divulga desde hai anos as mellores receitas coas que os usuarios poden coñecer a versatilidade da carne certificada e os consellos prácticos que resaltan as cualidades diferenciais do produto: moleza, zumarencia e sabor. Nesta terceira tempada, a Denominación ofrecerá contidos adaptados ás tendencias actuais: desde o batch cooking e as preparacións para frixideira de aire ata outras en voga, como o ramen ou o pastrami. Tamén vai presentar pratos rápidos e sinxelos para o día a día, con ideas para a prancha, e unha revisión das receitas tradicionais, como a boloñesa ou o rosbif.
Nesta terceira tempada, os usuarios poderán coñecer todas as pezas do vacún e os seus usos culinarios, achegándose aos cortes menos coñecidos —a tapa da pa, a man de diante ou o vacío e as súas diferentes partes— pero con posibilidades gastronómicas á altura dos máis afamados. Os novos vídeos de Ternera Gallega tamén van resolver as dúbidas frecuentes á hora de preparar a carne de vacún, especialmente na prancha ou na grella, e explicarán conceptos técnicos que inciden na súa moleza e zumarencia: a maduración, o temperado ou o corte a contrafibra.
Para esta edición, Ternera Gallega contou con tres chefs de referencia e colaboradores habituais da IXP: un dos maiores expertos en carne de vacún e membro do grupo Nove, Javier Rodríguez Ponte “Taky”, (cátering Boketé); un gran coñecedor das Denominacións de calidade, con diferentes recoñecementos polo seu traballo como embaixador das IXP e DOP galegas, Xosé Manuel Mallón (chef de eventos e formacións), e a premiada como Mellor Cociñeira Galega do 2024, a televisiva Begoña Vázquez (restaurante Regueiro da Cova, en Castrelo do Val, e programa ‘A Voltas co prato’, da TVG).
Novas propostas culinarias co vacún maior certificado
O Consello Regulador tamén presentou os novos contidos audiovisuais da IXP Vaca Galega-Boi Galego desenvolvidos para as redes sociais, co obxectivo de divulgar e poñer en valor as cualidades propias do vacún maior certificado e achegalo ás nosas cociñas particulares; máis aló do seu usom habitual na restauración, onde xa conta cun prestixio amplamente recoñecido.
Baixo a dirección do actual presidente do grupo Nove e cociñeiro experto na carne de vacún maior, Héctor López (Restaurante España, Lugo), os novos vídeos da IXP amosarán pezas singulares, como o denver cut ou a bavette, e afondarán no coñecemento dos cortes míticos deste tipo de carne: o lombo alto, o lombo baixo e o chuletón.
Nas receitas de ambas IXP, tanto de Ternera Gallega como de Vaca Galega-Boi Galego, as carnes amparadas estarán acompañadas doutros produtos autonómicos con selo de calidade, como os queixos con DOP Arzúa-Ulloa, Tetilla, O Cebreiro e San Simón da Costa, as IXP Pataca de Galicia e Fabas de Lourenzá ou as DO vitivinícolas, entre outras.
Con esta nova liña de contidos, o Consello Regulador continúa avanzando no seu labor de promoción e divulgación mediante formatos actuais, achegando as carnes certificadas aos consumidores, aos promotores gastronómicos e aos profesionais cárnicos, da distribución e da canle Horeca.