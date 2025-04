Ternera Gallega e Vaca Galega-Boi Galego, no Salón Gourmets de Madrid

As carnes con selo galego exhibiron a súa calidade con showcookings e accións de promoción nun dos principais escaparates gastronómicos do país

As Indicacións Xeográficas Protexidas Ternera Gallega e Vaca Galega-Boi Galego volveron ser protagonistas nunha nova edición do Salón Gourmets, unha das feiras de alimentación de alta gama máis relevantes do panorama gastronómico profesional. A cita celebrouse en Madrid entre o luns 7 e o xoves 10 de abril.

Durante estas xornadas, máis de 150 persoas asistiron aos tres showcookings ofrecidos polas IXP. As demostracións estiveron centradas nas súas categorías comerciais de maior nivel: Ternera Gallega Suprema e Boi Galego Selección.

Dous destes showcookings tiveron lugar nos stands da Axencia Galega da Calidade Alimentaria e da Consellería do Mar. O terceiro desenvolveuse na Aula Gourmets do propio salón.

O encargado de dirixir estas sesións gastronómicas foi o chef Héctor López, do Restaurante España (Lugo) e presidente do grupo Nove. A través das súas elaboracións, puxo en valor a calidade das carnes amparadas, a súa versatilidade para a restauración e as diferencias organolépticas entre a carne de tenreira e a de vacún maior.

Dentro da categoría Ternera Gallega Suprema, procedente de animais menores de 10 meses alimentados con leite materna, como mínimo, ata os sete, o chef presentou diversas pezas e estilos de cociñado.

Entre as elaboracións destacou un consomé obtido exclusivamente dos xugos da carne, un rosbif de redondo e un sandwich de pastrami elaborado co peito. Ademais, para amosar o sabor e a tenrura da carne simplemente á prancha, escolleu a picaña e a tapa da pa.

Esta última peza tamén lle permitiu ao chef comparar os matices aromáticos e a textura e entre a carne de Ternera Gallega Suprema e a de Boi Galego Selección. Esta categoría corresponde á carne de machos castrados antes do ano, sacrificados con máis de 48 meses, caracterizada pola súa graxa infiltrada e de cobertura de cor amarelo e laranxa.

Na súa proposta con vacún maior, López elaborou un ravioli de culata de contra, o seu recoñecido steak tartar con carne do corte redondo e un chourizo de Boi Galego Selección, que completaron a súa intervención.

Outro dos showcookings destacados foi o protagonizado por André Arzúa, chef de Espazo Abella (Santiago), que presentou unha elaboración con carne de Ternera Gallega Suprema Ecolóxica. Neste caso, preparou un steak tartar a partir do pez, demostrando a posibilidade de empregar cortes diferentes aos habituais para receitas en cru.

As actividades completáronse con explicacións sobre o funcionamento das IXP, os sistemas produtivos e o control de calidade e trazabilidade das carnes certificadas. O director de Promoción do Consello Regulador, Luis Vázquez, destacou a importancia das etiquetas como garantía de orixe e autenticidade no mercado.

Vázquez tamén subliñou que consumir produtos con selo de calidade contribúe a manter a poboación no medio rural e a apoiar a sustentabilidade económica, social e medioambiental das explotacións.

Ademais, o Consello Regulador contou cun punto de información no stand da Axencia Galega da Calidade Alimentaria, onde atendeu a profesionais do sector cárnico e da canle Horeca de diferentes puntos de España e doutros países, como Tailandia.

O obxectivo foi dar a coñecer as carnes certificadas de Ternera Gallega e Vaca Galega-Boi Galego e potenciar as oportunidades comerciais das empresas inscritas en ambas IXP, repercutindo así en toda a cadea produtiva galega.