Terceira suba programada de Ternera Gallega, nun momento de calma tensa dos mercados

Unha semana máis, as canais de Ternera Gallega e Ternera Gallega Suprema volveron experimentar unha suba na sesión do Mercado Nacional de Gando de Amio. E é que A Mesa de Prezos da Indicación Xeográfica Protexida decidira por unanimidade, na sesión deste 8 de outubro, unha actualización dos prezos en tres fases, resultando esta terceira nunha subida de 0,08 €.
A asistencia de gando á última sesión foi de 1.291 reses, 68 menos que á do pasado 15 de outubro. Houbo 1.104 cabezas de vacún menor (50 menos que na sesión anterior); 45 de vacún mediano (a mesma cantidade que na sesión anterior) e 142 de vacún grande (18 reses menos que na sesión anterior).
Da habitual enquisa realizada entre as persoas usuarias do mercado que concorreron a esta sesión, deduciuse que se manteñen os prezos da sesión anterior, para o vacún de recría, o mediano e o maior de abasto.
Pódense cotizar todas as cotizacións na seguinte táboa de prezos:
Escasez estrutural de oferta, pero detense a tendencia alcista de prezos pola dermatose
O mercado de vacún atravesa unha fase de compás de espera, ata ver como se resolve o brote de dermatose nodular en Cataluña e as consecuencias que iso depara na comercialización da carne cara o exterior.
En Mercolleida, unha das lonxas de referencia en vacún a nivel estatal, a súa analista de vacún, Violeta Sancho, valora o momento actual do mercado como de “calma tensa”, logo de que se frease a tendencia alcista de prezos.
Unha realidade do mercado é que existe unha escasez estrutural de oferta de vacún para carne, pero tamén é certo que esta é unha época de menor consumo, á espera de que se aproxime o Nadal. E a maiores están as consecuencais da dermatose nodular, que está a afectar a algúns mercados de exportación, principalmente de gando vivo ó Magreb.
Con todo, parte dos matadoiros teñen dificultades para cubrir as súas necesidades. Haberá que esperar a próximas semanas para ver como evoluciona a situación.
Dermatose nodular: Asturias e Cantabria suspenden as feiras de gando, con 17 focos xa en Girona