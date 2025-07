Tendencias nos mercados na UE: leite e vacún de carne apuntan a manterse en prezos altos

Así as cousas, as perspectivas para o 2026 apuntan a que o vacún de carne se manteña en prezos históricos.

Os prezos do vacún de carne subiron un 30% no último ano, ata chegar a unha media europea de 6,63 euros / Kg.

No 2024, as exportacións europeas de carne de vacún aumentaron un 8,9%. Sen embargo, con menos carne dispoñible este ano, o comercio exterior reduciuse nun 7,6 % no periodo xaneiro – abril e a venda de animais vivos a terceiros países caíu un 26%, sobre todo no mercado turco.

Esta situación sen embargo non afectou a España, que se beneficiou dun aumento das vendas de animais vivos a Marrocos.

A perspectiva é que o ano remate cun – 4% nas exportacións de carne e cun – 10% nas vendas de animais vivos ó exterior a nivel da UE.