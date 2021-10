Tendencia á baixa da recría de frisona e suba en Ternera Gallega

Os vogais da Mesa de Prezos de Ternera Gallega, que cada semana se reúnen coincidindo coa feira de Amio para marcar prezos de referencia, acordaron esta semana unha suba de 2 céntimos en todas as canais de Suprema e de Ternera Gallega.

No mercado, unha sondaxe entre as persoas usuarias realizada pola organización permite concluír que se manteñen os prezos da sesión anterior para todas as categorías e clases de gando, tanto recría, como becerros e vacún maior. Apréciase, non obstante, unha tendencia á baixa nos prezos da recría frisona.

A asistencia de gando ó mercado desta semana foi de 2.014 reses, 269 máis que a pasada semana. Houbo 1.581 cabezas de vacún menor (181 máis), 234 de vacún mediano (81 máis) e 199 de vacún grande (7 máis).

Máis información

