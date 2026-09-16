Tendencia á alza en Amio nos prezos da recría frisona e cruces

O Mercado de Amio celebrou hoxe unha nova sesión na que se rexistrou estabilidade nos prezos do gando que concorreu ao recinto feiral, en concreto, no vacún de recría e no mediano e maior de matadoiro. Ademais, apreciouse unha tendencia á alza nos prezos da recría das razas Frisona e Cruces Industrial Cor.
Tamén continúan os prezos da Ternera Gallega para todas as clastificacións e categorías, xa que así o determinou a Mesa de Prezos da Indicación Xeográfica Protexida.
En canto á asistencia, na sesión deste mércores rexistráronse 1.416 reses, 66 máis que á do pasado 9 de setembro. En detalle, houbo 1.249 cabezas de vacún menor (55 máis que na sesión anterior); 29 de vacún mediano (-14) e 138 de vacún grande (-5).