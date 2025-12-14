Tendencia á baixa nos prezos do leite na UE en novembro

O Observatorio do Mercado Lácteo da Unión Europea publicou esta semana unha análise da situación dos prezos do leite en orixe nos distintos estados membros, da que se desprende unha tendencia á baixa no mes de novembro.

En concreto, o prezo medio na UE previsto para novembro é de 0,512 euros o litro, unha caída do 2,9% respecto a outubro (0,526), e continuando a tendencia á baixa se o comparamos con setembro (0,534 euros o litro). En España o prezo medio previsto pola Comisión Europea para novembro é de 0,519 euros, o mesmo que en outubro, mentres que en Francia sería de 0,497 en en Portugal de 0,469 euros o litro.

Esta tendencia á baixa no inverno é inusal nesta estación, que sole ser na Unión Europea o momento de maiores prezos do leite debido ás menores entregas. Deste xeito, o prezo medio en novembro situaríase por debaixo do do mesmo mes de 2024 (0,535), aínda que superior ao de 2023 (0,464 euros o litro).

A explicación desta previsible baixada habería que buscala no importante sobrepezo do leite na UE respecto aos seus principais competidores nos mercados internacionais (Estados Unidos e Nova Zelandia), onde a cotización do leite en orixe rolda os 0,35 euros neste momento, case 18 céntimos menos, o que lle resta competitividade ás exportacións europeas de produtos lácteos.