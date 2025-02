Tempo de butelo na Fonsagrada a fin de semana do 22 e 23 de febreiro

O concello da montaña de Lugo celebra unha das citas de referencia do inverno, declarada Festa de Interese Turístico de Galicia. As industrias locais comercializarán 15.000 quilos deste produto da matanza típico da zona

Achégase a Feira do Butelo da Fonsagrada, que se celebra sempre na fin de semana anterior ao Entroido. Este ano será a fin de semana do 22 e 23 de febreiro cumplindo á súa edición número 28. Trátase dunha das citas gastronómicas máis asentadas do calendario invernal e está clasificada como Festa de Interese Turístico de Galicia.

O sábado e o domingo na carpa ubicada na praza principal da localidade pódense mercar todo tipo de produtos gastronómicos, especialmente os derivados do porco, coma é o butelo, un embutido típico da zona feito de costelas e outras partes do porco adobadas e metidas no estómago do cocho e logo curado e afumado con leña de carballo.

No transcurso da Feira será entregado o Butelo de Ouro, un galardón que distingue cada ano a persoas relevantes para o municipio. Nesta ocasión, recoñecerase a labor de Álvaro Touza, primeiro director do instituto da Fonsagrada, e Antonio López, primeiro alcalde democrático do Concello e un dos artífices de que se abrira o centro educativo de ensinanza secundaria na localidade, que evitaba ao alumnado ter que ir estudar a Lugo. Ambos recibirán o galardón o domingo á unha da tarde.

Programa

O resto do programa mantén en esencia a mesma organización ca todos os anos. “É un programa sen moitas variacións, é algo que funciona, polo que non hai moito que reformullarlle. É un modelo que ten éxito”, destaca Carlos López, o alcalde da Fonsagrada, que se enche de visitantes na fin de semana da Feira do Butelo.

A feira dará comezo o sábado 22 de febreiro ás 10:00 horas coa apertura da carpa, que permanecerá aberta ata ás 20:00 horas. Ás 12:30 horas terá lugar a inauguración oficial da Feira e, a continuación, ás 13:00 horas dará comezo o paseo polos diferentes postos. O domingo a apertura da carpa será tamén ás 10:00 e o peche ás 20:00. Os dous días haberá animación musical.

Coma é tradición nos últimos anos, o cartel desta edición da Feira do Butelo da Fonsagrada volve homenaxear ao humorista Forges, natural deste municipio da montaña de Lugo e que chegou a apadriñar a celebración antes do seu falecemento. Forges contará a partir deste ano co seu propio museo na Fonsagrada, que está previsto que se inaugure o vindeiro mes de xullo.