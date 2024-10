“Temos ofertas xa de matadoiros de fóra de Galicia a 4,20€ quilo vivo”

O mercado da carne de vacún vive un momento álxido, con forte demanda e cotizacións en ascenso. A venda de animais vivos para Marrocos deixou sen xatos o sur de España e os compradores están a desprazarse cara ao norte en busca de subministro, o que fixo que os matadoiros galegos tivesen tamén que reaccionar nas últimas semanas subindo prezos para non quedar sen becerros.

A protección que a IXP Ternera Gallega lles outorgaba (perden o selo todos aqueles animais sacrificados fóra da comunidade) non foi suficiente para evitar a competencia de industrias de Madrid, Cáceres ou Alacante, que chegaron en setembro ofrecendo prezos sensiblemente máis altos que os pagados polas industrias asentadas en Galicia.

Distintas ganderías integradas na asociación Gandeiros Galegos da Suprema buscaron saída para os seus xatos con estes envíos realizados desde A Fonsagrada e Becerreá e hoxe, perdido o medo inicial, valoran o trato recibido e están dispostos a seguir comercializando fóra.

Falamos con catro ganderías da provincia de Lugo para que nos expliquen os motivos, que pasan pola venda por quilo vivo, no canto do peso en canal, e por menores limitacións no tamaño e a idade e tamaño dos animais, que non son penalizados se pasan dos 10 meses ou acadan pesos elevados.

Os primeiros tráilers que saíron de Galicia fixérono a 3,75 e 3,80 euros quilo vivo pero os que marcharon a semana pasada xa foron a 4 euros. Con ese prezo, un xato culón de 500 kg de peso vivo deixaría 2.000 euros. Pode ter un rendemento do 62% (310 quilos/canal), polo que o prezo pagado de 4€ quilo/vivo sería o equivalente a 6,45€ quilo/canal.

O rendemento dos xatos varía dependendo da conformación e o peso do animal, podendo situarse nun 57% no caso dun animal de Suprema estándar, de categoría R, un 60% para un semiculón e un 62% para un culón. A máis peso, tamén máis rendemento, podendo chegar ao 65% no caso de animais por enriba de 500 quilos.

O Consello Regulador celebra Pleno este xoves

Mentres o ambiente en Galicia está cada vez máis crispado, cun notable enfado das industrias e os tratantes contra os gandeiros díscolos, o Consello Regulador da IXP Ternera Gallega ten convocada unha reunión para este xoves cun punto na orde do día sobre as “tendencias de mercado”.

Os distintos elos da cadea volveranse ver as caras pero o entendemento semella difícil. As industrias adheridas á IXP comezan a ter falta de animais mentres os gandeiros están dispostos a seguir subministrando o mercado de fóra, cunha nova viaxe prevista para esta semana, que sairá cara Asturias.

Andrés agarda que a situación actual de demanda se manteña no tempo. “A non ser que Marrocos cerre a importación, isto vaise manter porque hai menos gando. A curto prazo porque a EHE matou moitas vacas en toda España e moitas outras que contabas preñadas están baleiras e a longo prazo porque as explotacións van moito a menos e aínda que algunhas medremos, por cada unha que quedamos pechan 3 ou 4”, asegura.

“Non pode ser que venderamos os xatos a 4,80€ quilo/canal como os estivemos vendendo durante moito tempo. A IXP non está facendo absolutamente nada polo gandeiro, porque non está saíndo fóra a vender a nosa carne. Nós a calidade témola, só hai que chegar ao consumidor que estea disposta a pagala”, di.

A IXP está acomodada e non está facendo nada polo gandeiro porque non está saíndo fóra a vender a nosa carne

Salvados os medos iniciais, Andrés está disposto a seguir vendendo os seus xatos a industrias doutras latitudes. “Nós tiñamos reticencias a mandalos para fóra, non só eu, senón todos en xeral, polo tema do cobro e demais, pero a experiencia foi moi boa e descubrimos unha liña de mercado da que non eramos coñecedores. Aquí en Galicia castigáronos durante moito tempo e agora ao mesmo prezo case preferimos mandalos para fóra”, indica.

“Viñeron porque teñen falta de animais pero unha vez que viñeron, agora ven a calidade que temos e aprecian este tipo de gando, que din que non lles é doado de atopar por alá. Dixeron que viñan para quedarse, polo que é de supoñer que este tipo de mercado vai seguir aberto e as tendencias nas lonxas non son á baixa”, asegura.

“Os becerros agora sinto que son meus, antes tiñas un xato e non sabías de quen era”

Hilario Núñez Soto coida de 50 vacas xunto á súa muller, Lidia, en Torés (As Nogais). Leva toda a vida sendo gandeiro, desde que se incorporou no ano 1995 e colleu o relevo do seu pai, pero até agora nunca vendera directamente gando para fóra.

Pero na primeira semana de outubro colleu dous dos seus xatos, que tiñan xa máis de 10 meses, cargounos no remolque e levounos a Becerreá para subilos nun camión con destino a Madrid. Pesaron 450 e 480 quilos e pagáronllos a 3,75€ o quilo.

“Saíron mellor do que estabamos acostumados a vender aquí os marcados de Suprema”, asegura. “Quedei moi contento, pero sobre todo por vender a peso vivo. Para min é moi importante porque vendes o que levas e cóbralo ese mesmo día, que tamén é importante. Non te engana ninguén. Despois como se o meten en picadillo ou no que queiran. O máis importante para min é a legalidade. Doutro xeito ti levas un becerro ao matadoiro aquí e as canais varían moitísimo. No matadoiro iso non o controlas e 15 ou 20 kg supón moito. Aquí a pel non a contan, o rabo tampouco, nin a riñonada, pero nada se tira”, di.

O máis importante para min é a legalidade e vendendo a peso vivo non te engana ninguén. Despois como se o meten en picadillo ou no que queiran

“Os becerros agora sinto que son meus, antes tiñas un xato e non sabías de quen era. Fai poucos días cando pediamos o do peso vivo ríanse de nós e agora aquí aínda viñeron onte a mercar e dixéronme que iso non sería problema. Tomaron a cachondeo a folga, pero foi unha das cousas polas que sempre pelexamos e non imos ceder tan fácil”, avanza.