“A tecnoloxía AntiOX, incorporada aos fertilizantes líquidos TECNIFOL, aumenta o poder antioxidante e nutricional, mellorando as producións”

Fertiberia TECH acaba de incorporar a nova tecnoloxía AntiOX aos fertilizantes foliares TECNIFOL, tras anos de traballo do seu equipo multidisciplinar de investigadores e de numerosos ensaios en laboratorio e campo.

Para coñecer esta nova tecnoloxía e os beneficios para o agricultor, entrevistamos a Javier G. Paloma, Director de Innovación Agronómica do Grupo Fertiberia que nos explica como a nova tecnoloxía AntiOX pode sacar o máximo potencial dos cultivos, ao combater o estrés abiótico que sofren.

– Que son os estreses abióticos e como afectan as plantas?

Estrés abiótico denomínase a unha seria de afeccións que os cultivos sofren, procedentes do medio ambiente que os rodea, de tal xeito que por exemplo, en presenza de seca, os cultivos terán déficit hídrico, ou en presenza de fortes choivas produciranse encharcamentos que impedirán a aireación necesaria, ou por temperaturas extremas sufrirán paradas nos seus desenvolvementos. Por ventos fortes aumentarase a transpiración e con ela perdas internas de humidade, en medios salinos produciranse toxicidades ou se hai déficit dalgún nutriente, verase afectado o correcto desenvolvemento das plantas.

En todos estes escenarios onde o estrés está presente, provócase un mal funcionamento no interior das células que da como resultado a formación de compostos tóxicos non desexados e que basean a súa composición no osíxeno, afectando dunha maneira directa á estabilidade das paredes celulares de estruturas fundamentais como cloroplastos, as mitocondrias e os peroxisomas, provocando finalmente a morte das células por esta acción, que se coñece como estrés oxidativo.

– Que solución se propón desde Fertiberia TECH?

Fertiberia TECH propúxose minimizar o impacto que nun cultivo poidan representar estes diferentes tipos de tensión abiótica, co obxectivo de manter o maior potencial produtivo posible, ao verse sometido a un nivel inferior de estrés, grazas ao efecto da nova tecnoloxía AntiOX, que incorporamos á liña de fertilizantes foliares TECNIFOL.

Cos produtos TECNIFOL AntiOX, ben utilizados a través das estratexias de fertilización propostas por Fertiberia TECH, asegúrase a redución significativa do impacto que sofren os cultivos motivados polo estrés oxidativo.

– Que é a tecnoloxía AntiOX dos fertilizantes foliares TECNIFOL? Por que son importantes os abonados foliares?

A innovadora tecnoloxía AntiOX, dos fertilizantes foliares TECNIFOL, está baseada nun conxunto de sustancias bioestimulantes con poder antioxidante e nutricional, que mantén permanentemente as defensas activadas das células da planta ante o estrés oxidativo, aumentando o nivel de encimas antioxidantes e doutros compostos non encimáticos que tamén teñen efectos antioxidantes, que o combaten directamente dunha maneira moi eficiente, aumentando o potencial produtivo dos cultivos.

As aplicacións foliares son moi importantes nas estratexias de fertilización dos cultivos porque permite o aporte de nutrientes esenciais dunha maneira directa e son absorbidos moi rapidamente. Son especialmente útiles cando algúns dos nutrientes presentes no solo non poden ser absorbidos por non estar dispoñibles, ou porque a planta non poida tomalos de maneira natural, de tal maneira que satisfai necesidades reais que non poderían ser cubertas pola fertilidade do solo nin por abonados no chan. Ademais, o efecto bioestimulante dalgúns tratamentos, é un plus para o mellor desenvolvemento dos cultivos.

– Que investigación foi necesaria facer para chegar á Tecnoloxía AntiOX?

Fertiberia TECH ten a sorte de contar cun equipo multidisplicinar de investigadores dedicados ao desenvolvemento de novas tecnoloxías e á mellora das que xa temos. Está formado por agrónomos, químicos e biotecnólogos, que polo seu coñecemento do sistema que configura calquera explotación agrícola de chan, planta e contorna, teñen unha visión moi global de como poder solucionar os problemas que os nosos clientes nos presentan no día a día.

A verdade é que para o desenvolvemento desta nova liña foliar non partiamos de cero, apoiámonos sobre a base do éxito conseguido con PLUSMASTER e seguindo o ronsel dos bos resultados agronómicos, decidimos centrar todos os esforzos de investigación en minimizar os efectos negativos que o estrés provoca nos cultivos, a través de estratexias de aplicacións foliares de fertilizantes que conseguisen un fortalecemento do sistema inmunológico vexetal.

O primeiro paso para o desenvolvemento da tecnoloxía AntiOX específica para aplicacións foliares foi a selección dos contidos, que fosen compatibles cos nutrientes máis necesarios para os cultivos, nos distintos momentos de desenvolvemento vexetal e que aportase ese plus de activación do sistema inmunolóxico.

A comprobación do efecto antioxidante de AntiOX, foi amplamente demostrada pola utilización de análises xenéticas a través de técnicas ‘ómicas’, onde se pode comprobar que xeneticamente a planta está máis preparada para activar a fabricación de compostos encimáticos e non encimáticos que teñen efectos antioxidante, que lle permiten loitar contra o estrés oxidativo que se produce dentro das súas células, provocado polos efectos das condicións exteriores ás que se ven sometidas. Para iso realizáronse máis de 400 prototipos que deron como resultado o lanzamento desta nova liña TECNIFOL AntiOX.

– Cales son os principais efectos da Tecnoloxía AntiOX dos fertilizantes foliares TECNIFOL?

A fertilización con Tecnifol AntiOX reforza o poder antioxidante das plantas xerando unha maior produción de encimas e compostos antioxidantes, que permiten dar unha resposta inmediata á tensión abiótica. As plantas, ao estar máis fortes e preparadas, aumentan a súa capacidade fotosintética e a eficiencia á hora de utilizar os nutrientes, mesmo en situacións onde non se describiron situacións de estrés.

Como consecuencia, detéctanse maiores desenvolvementos do sistema radicular e da parte aérea das plantas, alcanzándose producións máis altas que melloran a calidade en distintos parámetros.

– Experimentouse a tecnoloxía AntiOX en campo? Que beneficios obtén o agricultor?

En Fertiberia TECH só se comercializan tecnoloxías e produtos que fosen desenvolvidos, probado e medidos polo seu departamento agronómico. Esta nova tecnoloxía que se incorpora a Tecnifol AntiOX foi o froito de máis de tres anos de investigación, onde se puido demostrar e cuantificar os bos resultados nos cultivos máis representativos, en máis de 50 ensaios de campo en condicións reais e de invernadoiro.

En todas as circunstancias os resultados foron mellores que a testemuña e melloran de maneira moi significativa os resultados repetindo as aplicacións nos intervalos marcados. O aumento de calidade e colleita que xera TECNIFOL AntiOX compensa claramente o custo do abonado, orixinando beneficios para o agricultor.