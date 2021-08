Taller en Verín para a implantacion de soutos destinados a producion de castaña

O Servizo de explotacións agrarias de Ourense organiza un curso sobre o cultivo de castiñeiro en Verín, que se impartirá dende o 30 de agosto ata o 8 de setembro,

Neste curso explicaranse todas as fases do cultivo finalizando cunha visita a Tras os Montes (Portugal). As solicitudes pódense enviar a este correo electrónico: [email protected]

Descarga aquí o formulario para a solicitude

Para máis información chamar ao 988 788 365 ou ao 988 386684

Programa:

-30 de agosto

16-18 h. Análise da situación e perspectivas do sector. Manuel López Pérez- Secretario da IXP Castaña de Galicia.

18-20 h. Avaliación dos factores agronómicos que inflúen nunha plantación de castiñeiro. Pablo Antonio Fraga Gontán- Técnico superior de apoio á investigación, USC.

31 de agosto

16-20h. Planificación dunha plantación de castiñeiros e mantemento. Juan Antonio Sánchez Rodríguez- Director técnico IRMA, S.L.

01 de setembro

16-20h. Requisitos óptimos de calidade da planta de castiñeiro. Javier Iglesias Mato- Xefe de Explotación- Viveiro, CFEA Lourizán. Manuel Míguez Rosendo. Encargado de Viveiros Refoxos

02 de setembro

16-20 h. Manexo dunha plantación de castiñeiro. Técnicas de inxerto e poda.

Miguel Ángel Vázquez de la Mata. Responsable de Viveros Castanea Sativa.

06 de setembro

16-20 h. Comercialización: Necesidades do mercado da castaña. Sofragal, S.C.G e Asociación de Castañicultores Los Tres Valles. Charla-Coloquio

07 de setembro

16-20 h. Experiencias de plantacións existentes e comercializacións. Pecados de Outonom Amarelante S.C.G e Castañas Petelo

08 de setembro

09-15 h. Visita a Trás-os-Montes- Portugal