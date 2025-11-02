Taller de poda do castiñeiro o día 22 en Lugo

O distrito forestal IX Lugo-Sarria da Consellería do Medio Rural organiza o día 22 de novembro, sábado, un taller de poda do castiñeiro.
A formación, que conta coa colaboración do concello de Lugo e de Campo Lab, impartirase na plantación de castiñeiros do polígono das Gándaras de Lugo. Para poder participar deberase preinscribir no seguinte enderezo de FORAGRO buscando polo nome do curso: https://foagro.xunta.gal/foagro/inscripcion/publica/accionsFormativas
Esta acción formativa está impulsada polo e aprobada dentro do plan de formación e transferencia da consellería do Medio Rural 2025 a través de AGACAL.
Para máis información enviar un correo a distrito.forestal9@xunta.gal ou chamar ao 982 828 620