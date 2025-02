Syngenta obtén o rexistro de REVIVE II® para o control da Procesionaria do piñeiro en coníferas

A gran vantaxe deste produto é a diminución de aplicacións, xa que só se necesita unha aplicación cada dous anos, polo que se aforra tempo en facer os tratamentos e tamén man de obra, conseguindo unha gran eficacia. Ademais, REVIVE II® é o único formulado no mercado deseñado para inxección ao tronco (endoterapia).

Syngenta comezou este ano 2025 cunha novidade moi importante para un dos seus produtos estrela como é REVIVE II®, que acaba de recibir a autorización para ampliar o seu uso para o control da Procesionaria do piñeiro en coníferas. Ata a data, REVIVE II® só estaba rexistrado en palmeiras para controlar o Picudo vermello, Diocalandra frumenti, e a bolboreta Paysandisia archon. Estamos ante unha nova ferramenta importante para contrarrestar esta praga daniña e potencialmente perigosa.

Esta é unha gran noticia para os profesionais das áreas verdes, parques e xardíns en España, xa que un dos problemas máis graves que sofren en España é a falta de produtos fitosanitarios e solucións para poder controlar pragas e enfermidades en palmáceas e coníferas. Por iso, valoran dobremente os anos de esforzo e de investimento en I+D de Syngenta para ofrecerlles solucións eficaces, tanto fitosanitarias como biolóxicas, para loitar contra pragas tan específicas e complexas.

Hai que lembrar que a Procesionaria do piñeiro (Thaumetopoea pityocampa) provoca uns danos moi importantes en piñeiros xa que desfolian as árbores e debilitan a súa saúde gravemente. Ademais, poden producirse riscos para a saúde humana por problemas respiratorios e dermatolóxicos, como resultado da liberación de millóns de pelos irritantes que desprenden as eirugas, así como riscos moi graves para animais de compañía como os cans.

Segundo Pablo Sánchez Pla, SPS Iberia Salgues Lead, “nun contexto europeo de redución de materias activas, Syngenta deu un paso adiante con REVIVE II®, que é un produto formulado exclusivamente para a inxección ao tronco, polo que non necesita ningunha dilución e o aplicador non entra en contacto co produto en ningún momento. Con esta solución minimizamos os riscos para o medio ambiente, para fauna auxiliar, polinizadores, mascotas, aplicadores e público en xeral. Grazas a todos estes beneficios púidose rexistrar o produto e ir ampliando os seus usos para diferentes pragas e en diferentes árbores”.

Unha solución altamente eficaz e que reduce custos

REVIVE II® contén o novo insecticida de Syngenta, Benzoato de emamectina, e mediante a técnica de endoterapia o produto inxéctase directamente na base do tronco e transpórtase a través do xilema cara ás ramas e follas da planta, para protexer toda a árbore da infestación de eirugas de Procesionaria do piñeiro.

Pablo Sánchez Pla, SPS Iberia Salgues Lead, lémbranos que “nos ensaios con REVIVE II® comprobouse que, aplicado ás doses recomendadas con Syngenta, elimináronse máis do 90% dos niños de Procesionaria nos tres meses posteriores á aplicación, cun control do 100% e ningún niño reportado nos dous anos posteriores ao tratamento. Así se demostra que a aplicación por endoterapia é moi precisa e garante que a árbore utilice o 100% de REVIVE II®, sen risco para os transeúntes ou o medio ambiente en xeral, en comparación coa aplicación por pulverización convencional”.

Queda claro que estamos ante un produto moi seguro e eficaz que, ademais, presenta a gran vantaxe dunha radical diminución de aplicacións, aforrándose tempo en facer os tratamentos e tamén man de obra, conseguindo unha eficacia moito maior que cos produtos que se atopan actualmente rexistrados no mercado. Con só 1 tratamento con REVIVE II® proporciónanse polo menos dous anos de control e protección contra a Procesionaria do piñeiro.