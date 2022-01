Syngenta lanza Ratron® GL, unha nova e eficaz solución para o control do topillo en cereal

Syngenta, Ratron® GL, é unha innovadora solución para o control do topillo en parcelas de cereal, que se presenta en forma de pequenas lentellas que incorporan fosfuro de zinc (8 g/kg), que é unha materia activa cun modo de acción moi eficaz e respectuoso co medio ambiente.

Esta solución presentouse como novidade na xornada online organizada polo Instituto Tecnolóxico Agrario de Castela e León, Itacyl, baixo o título “Unha nova ferramenta para a loita contra o topillo” e na que se repasou as estratexias de loita fronte a esta praga, a situación do rexistro de produtos fitosanitarios e as principais vantaxes de Ratron® GL.

Os topillos e pequenos roedores causan danos considerables nos cultivos de cereal, colza ou especies de trevo, xerando grandes molestias xa que teñen tendencia a multiplicarse de forma moi numerosa en ciclos de 3 a 4 anos. Por tanto, é importante expor estratexias eficaces de control que inclúan prácticas culturais e o uso de cebos que reduzan significativamente ou eliminen as poboacións de roedores.

Ratron® GL é unha innovadora solución para o control de topillos en leiras de cereal, presentándose en forma de pequenas lentellas cuxa materia activa, o fosfuro de zinc (8 g/kg), actúa rapidamente na loita fronte a estes pequenos roedores. Ratron® GL preséntase cun aplicador especial, denominado Appli- Gun®, que facilita a aplicación das lentellas do produto no campo de forma segura e eficaz. Ademais, Ratron® GL non xera po e é resistente á choiva e os mofos.

O feito de que sexa un produto en forma de cebo listo para o seu consumo, cun aplicador especialmente concibido para unha aplicación cómoda e segura, fan de Ratron® GL unha solución moi atractiva para os agricultores. Simplemente hai que enroscar o envase de 750 g de lentellas Ratron® GL na pistola de aplicación Appli- Gun® e, a cada pulsación do gatillo do aplicador, liberarase a dose necesaria de 5 lentellas directamente nos tobos dos topillos. Así de fácil.

As pequenas lentellas están formuladas para manter a materia activa no seu interior, sen xerar po nin perdas antes de ser consumida. Unha vez o cebo é consumido o cebo, o fosfuro de zinc libera no estómago do topillo, a fosfina ( fosfuro de hidróxeno) ao contacto cos ácidos gástricos. A fosfina é unha neurotoxina e unha toxina do metabolismo moi potente que mata ao topillo nun período de 1 a 3 horas despois da inxestión. A materia activa é completamente degradada e non pode conlevar unha intoxicación secundaria.

En resumo, Ratron® GL é unha nova solución para sumarse aos programas de control do topillo e pequenos roedores, que ten múltiples vantaxes como son: dispoñer de cebos listos coa materia activa integrada de forma homoxénea e que non se degrada; un rápido e eficaz modo de acción; unha enorme facilidade de aplicación, sen xerar po; unha excelente resistencia á choiva e aos mofos; e a súa produción a base de ingredientes de calidade que o fan altamente atractivo para os topillos.

Acerca de Syngenta

