Syngenta lanza NutribioN, un bioestimulante a base de microorganismos

O lanzamento forma parte do compromiso de Syngenta de sacar, polo menos, dous novos avances tecnolóxicos ao ano, que contribúan a impulsar a agricultura rexenerativa e axuden a mitigar os efectos do cambio climático. NutribioN contribúe a fixar o nitróxeno e activa a protección natural do cereal

Syngenta aposta forte polo desenvolvemento do seu catálogo de solucións biolóxicas, un dos eixos do desenvolvemento futuro da compañía. Campaña tras campaña, a empresa vai incorporando novos produtos baseados en microorganismos naturais que axudan tanto ao control biolóxico de pragas, como á mellora das condicións da planta para un maior crecemento e resistencia natural.

Neste 2022 son varios os produtos biolóxicos que se van presentar, comezando por este mes de xaneiro con NutribioN, un probiótico para cereal a base de bacteria Azotobacter salinestris Cepa CECT9690, unha bacteria exclusiva de Syngenta que actúa tanto por vía foliar, radicular, como pola rizosfera da planta, e con acción sobre a fixación de nitróxeno, optimización das súas perdas e efecto bioestimulante.

Estamos nun momento onde as persoas agriculturas atópanse cun problema importante á hora de fixar o nitróxeno nas súas parcelas e optimizar o abonado destas. Neste sentido, se axudamos á planta a fixar o nitróxeno de forma natural, a absorber mellor os nutrientes que capta do chan, a estimular os seus procesos metabólicos e a activar as enzimas que a poden protexer mellor da tensión, podemos liquidar estes problemas, activando o cultivo cunha forza extra no momento que máis o necesita.

Tripla acción beneficiosa sobre o cereal de NutribioN

Con NutribioN conseguimos tres diferentes niveis de acción que axudarán ao cultivo de cereais:

Fixación biolóxica do nitróxeno a nivel foliar e radicular: Azotobacter salinestris CECT9690 é unha bacteria endófita fixadora de nitróxeno, que sintetiza a encima nitroxenasa que se une ao N2 do aire e, mediante unha serie de reaccións de redución, produce amonio como produto final, que pode ser absorbido polas plantas. Este efecto vese potenciado pola interesante capacidade da cepa para producir biofilm, por iso a fixación de nitróxeno fai que o amonio producido permaneza no biofilm, permitindo que sexa aproveitado en maior grao pola planta.

Redución de perdas de nitróxeno: Azotobacter salinestris CECT9690 interactúa co medio conseguindo unha mellora na formación de agregados do chan, favorecendo a humificación da materia orgánica para a súa adhesión ao complexo de cambio e con iso, tamén evitando as perdas de nitróxeno.

Produción de sustancias metabólicas activas: As PGPB na súa vertente bioestimulante achegan unha gran cantidade de sustancias metabólicamente activas capaces de axudar a soportar a plántaa situacións adversas ou de carencia. Con NutribioN actívanse sustancias craves como o ácido indolacético, o ácido xiberélico ou a ACC desaminasa, que dan á planta unha maior resistencia á seca, a condicións de salinidade da auga, e a condicións adversas agroclimáticas e ambientais.

Aplicación

A aplicación de NutribioN recoméndase en cereal desde o momento de afillado até o comezo do encanado en combinación cun prebiótico activador como pode ser Quantis ou Isabión, sendo compatible en mesturas coas principais solucións para o cultivo de cereal de Syngenta.

Estamos ante un produto que se pode utilizar tanto en agricultura convencional como rexistrado para agricultura ecolóxica, e que en todos os ensaios demostrou unha alta eficiencia á hora de aumentar a produción do cereal reducindo o uso de abonos nitroxenados.