“A sustentabilidade é apostar por un modelo de negocio que poida legarse ás xeracións futuras”

De Heus Nutrición Animal persevera na súa vontade de contribuír a unha produción gandeira máis sustentable e eficiente. Para lograr os seus obxectivos puxo en marcha Nutrición Responsable, un proxecto que expón unha serie de compromisos e iniciativas para guiar todas as decisións da compañía cara á sustentabilidade.

Entrevistamos o seu director xeral en Iberia, Jean François Honoré, para coñecer máis a fondo o seu punto de vista sobre a sustentabilidade e os plans de futuro da multinacional holandesa nesta materia.

Como cambiou a alimentación animal nos últimos anos?

A constatación de que a forma en que alimentamos ao gando está intimamente relacionada co desenvolvemento de enfermidades, cunha maior ou menor esperanza de vida ou coa produtividade das granxas propiciou un interese crecente en todo o relacionado coa nutrición animal. Adóitase dicir que somos o que comemos e esta afirmación podería extrapolarse tamén aos animais.

A investigación e a tecnoloxía proporcionáronnos un enorme impulso e hoxe en día estamos en disposición de ofrecer ás gandeiros solucións nutricionais personalizadas, adaptadas ás necesidades da súa explotación e, sobre todo, máis respectuosas co medioambiente.

“En De Heus entendemos a sustentabilidade como un conxunto de prácticas a través das cales podemos engadir valor económico, social e ambiental”

É difícil integrar a tecnoloxía máis punteira nun sector aparentemente tan “analóxico” como o gandeiro?

Os gandeiros son cada vez máis conscientes de que a tecnoloxía pode axudarlles a obter mellores producións e a optimizar a rendibilidade dos seus proxectos empresariais. O asesoramento dos nosos técnicos desempeña unha función moi importante neste sentido.

Nos últimos anos o sector mostrouse moi permeable á chegada de novas tecnoloxías que posibilitan resultados produtivos inéditos até a data. Por exemplo, a instalación de sistemas de muxido automatizados permite a un gandeiro muxir máis de 1.000.000 de litros de leite ao ano. A tecnoloxía é, por tanto, un aliado indispensable para alcanzar os obxectivos tanto de fabricantes como de clientes.

Hai uns días celebrouse o Día Mundial do Medioambiente. É un risco a produción gandeira para a sustentabilidade ambiental?

O cambio climático é un problema grave que nos preocupa a todos e minimizar o impacto que as explotacións, especialmente de rumiantes, teñen no medioambiente ocupa un lugar destacado nos nosos compromisos a curto e longo prazo. Requírense neste ámbito acciones concretas e en De Heus puxémonos mans á obra outorgándolles un papel destacado dentro da nosa estratexia de Responsabilidade Social Corporativa.

Estamos convencidos, unha vez máis, de que a tecnoloxía é o mellor aliado para lograr explotacións máis eficientes e respectuosas co medioambiente, e para iso é fundamental que se desenvolvan medios de produción e plans de alimentación co mínimo impacto ambiental posible.

“A tecnoloxía é o mellor aliado para lograr explotacións máis eficientes e respectuosas co medioambiente, e para iso é fundamental que se desenvolvan medios de produción e tecnoloxías co mínimo impacto ambiental posible”

Como contribúen a que as explotacións gandeiras sexan máis sustentables?

Entendemos a sustentabilidade como un conxunto de prácticas a través das cales podemos engadir valor económico, social e ambiental. Ten que ver con apostar por un modelo de negocio que poida legarse ás xeracións futuras. Por esta razón, ademais de produtos innovadores e de alta calidade, pomos a disposición dos gandeiros unha ampla gama de servizos, solucións nutricionais e tecnoloxías enfocadas a garantir a eficiencia e viabilidade dos seus negocios.

Noso programa Nutrición Responsable ten como un dos seus principais obxectivos favorecer a saúde e o benestar animal e para iso traballamos en diversas áreas como a seguridade alimentaria, a conversión alimenticia, o aproveitamento de fluxos residuais, a saúde animal e a redución do uso de antibióticos.

Xa que toca o tema, o uso de antibióticos nas explotacións gandeiras sempre é un tema moi polémico.

Si, entendo que é un asunto complexo. Desde hai varios anos De Heus está a traballar na redución do uso de antibióticos a través do noso programa chamado Natural Power.

Esta iniciativa permitiunos reducir á mínima expresión a cantidade de medicamentos nos pensos que comercializamos. A nosa estratexia non foi buscar sustancias alternativas aos antibióticos senón mellorar o modo de operar nas granxas e de traballar nas nosas fábricas, desde o control de materias primas até a revisión en profundidade dos criterios nutricionais e os plans de alimentación das distintas especies. Sanidade, manexo e nutrición han de ir da man para reducir o uso de antibióticos sen comprometer o benestar animal nin a rendibilidade das explotacións.

Cóntenos algunha medida concreta dentro do proxecto Nutrición Responsable que fomente unha gandaría sustentable

Non se trata tanto de falar dunha medida concreta senón dun proceso integrado: lograr un cambio real implica traballar continuamente no mantendo dunha cadea de valor sustentable. Neste sentido, cabe destacar que colaboramos con socios clave nos distintos países nos que estamos presentes para lograr que a cadea de subministración sexa plenamente respectuosa co medio ambiente. Como? Desenvolvendo e favorecendo novas prácticas agropecuarias, introducindo novos conceptos comerciais, facendo un uso eficiente dos recursos naturais e reducindo as emisións de GEI. Noutras palabras, prestamos unha gran atención ao uso eficiente da enerxía e a auga; á emisión de gases de efecto invernadoiro e de refugallos; e ao mantemento dos ecosistemas.

“Sanidade, manexo e nutrición han de ir da man para reducir o uso de antibióticos nos pensos sen comprometer o benestar animal nin a rendibilidade das explotacións”